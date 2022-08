La clientela evita reduir la compra en alimentació tot i l’elevada inflació

Els preus de gairebé tots els productes s’han disparat en els darrers mesos arribant a taxes d’inflació històriques i sense precedents en les últimes dècades. La darrera dada oficial, corresponent a la inflació interanual del mes de juliol, situa aquest increment de preus global en el 10,8%. Malgrat això, el consum, especialment en el sector de l’alimentació es manté, segons assenyalen la quinzena de botiguers i consumidors de Manresa consultats per aquest diari.

Que el consum en alimentació es mantingui, però, no significa que la clientela no ho noti quan fa la compra. De fet, Antonia Amate, que aquest dimarts feia la compra al Mercat de la Sagrada Família, exclamava que «abans sortia amb 50 euros i en tenia prou. Ara no. Tot està molt car, la compra però també la llum i el gas s’han apujat molt» i recorda que «abans amb 5.000 pessetes [que equivalen amb 30 euros] ho feies tot». Tot i això assegura que ara per ara no ha canviat els hàbits de consum. Al mercat de la Font dels Capellans, Antonia Cruz, també fa referència als 50 euros. «Compro les mateixes coses que fa un temps, però si abans en tenia prou amb un bitllet de 50 euros, ara per tenir el mateix potser en gasto 90», assegura. També afegeix que ara per ara tampoc ha deixat de fer res, tot i considerar que l’increment de preus és «una vergonya» i apuntar que «els sous dels que treballen haurien de pujar igual».

Per la seva banda, Joan Comas, també al mercat de la Font, explica que «al mercat, amb els productes frescos no he canviat res. Compro més o menys com abans i a les mateixes parades, però més car perquè no hi ha gaire marge per canviar res». En canvi, «al supermercat he fet canvis. Coses que abans comprava de marca, ara compro marca blanca i com que estic jubilat i tinc temps d’anar amunt i avall, també miro a quin supermercat és més barata cada cosa». Segons les seves sensacions, «les cadenes més grans són més econòmiques que les altres. I entre elles, si ho compres tot al mateix lloc, la diferència que hi guanyes per un producte, la perds amb un altre».

I mentre en el cas dels productes alimentaris, que de gamma més alta o més baixa són sempre necessaris, els damnificats són productes de llarga durada. A punt de fer la compra a les portes d’un supermercat de la zona de les Bases de Manresa, ahir, explicava que «tot ha pujat i hi ha coses que has de comprar igualment. El que a casa estem fent és gastar menys en les coses que poden esperar» i explica que «ja fa un temps que volia canviar el telèfon mòbil. Pensava que podria estalviar una mica abans de fer-ho, però tot s’ha apujat molt i el que pensava que podria fer en dos o tres mesos, en necessitaré quatre o cinc».

Una altra consumidora, Ana Pérez, també posa de manifest que «a casa hem de menjar cada dia. Em fixo molt en els preus i en comprar allò que realment necessitem a casa i mirar de no llençar res». Assegura que de moment «mantenim els mateixos hàbits de comprar però amb les coses tal i com estan ara potser haurem de filar més prim i retallar per una altra banda. Comprar menys roba o no anar a menjar fora són possibilitats per reduir la despesa de la família», diu. I com altres consumidores, fa referència als 50 euros: «fins fa poc donaven per fer la compra. Ara no arriben per a res». Tampoc s’oblida d’altres despreses: «l’electricitat ja fa molt temps que està pels núvols. I ja veurem què passa amb el gas quan a l’hivern haguem d’engegar la calefacció».

Una altra compradora, Helena Martínez, també explica que «ara miro de comprar coses més barates per això, la despesa acaba sent més gran». També posa de manifest una de les pràctiques que han adoptat algunes marques, l’anomenada reduflació. Es tracta de dissimular l’encariment de preus tot reduint la quantitat de producte intentant que no es percebi amb l’envàs. «Vaig comprar uns iogurts, el preu era el mateix de sempre, però quan vaig ser a casa em vaig adonar que en comptes de 125 grams n’hi havia 110. A l’envàs gairebé ni es notava, només quan miraves la quantitat. Em vaig sentir enganyada i ara compro una altra marca», diu.

L’opinió dels comerciants

I si parlant amb consumidors, la conclusió és que abans de reduir la comprar en alimentació, la solució passa en retallar altres despeses, parlant amb diferents comerciants, la conclusió és també la mateixa. Joan García, amb parada de moda al mercat de la Font dels Capellans, també explicava, aquest dimarts, que la clientela «compra menys, mira molt» i que abans d’adquirir res «també hi ha qui regateja, encara que això també ho feien abans». En el seu cas, explica, com la roba ja la tenia en estoc, «aquesta temporada mantenim els preus de l’any passat» encara que adverteix que és possible que de cara la temporada d’hivern s’apugin. Tot i això, ell si que ha notat els efectes de l’augment de preus: qui comprava dues peces, ara en compra una o cap però és que «la gent ha de continuar menjant i en canvi uns pantalons o una peça de roba la pot portar un temps més».

Al Mercat de la Sagrada Família, Judit Garcia, de la parada Ous de Calaf, explica que en el seu cas els preus van augmentar quan va esclatar la guerra d’Ucraïna però que des de fa unes setmanes s’han estabilitzat i, fins i tot, baixat una mica. En el seu cas explica que «al principi hi havia qui comprava menys, però en general es manté perquè no es pot deixar de menjar. Abans es deixen de comprar altres coses».

Al mateix mercat, Mario Padron, de la Carnisseria Mario, posa de manifest que en el seu cas, tot s’ha encarit, encara que el xai és el producte que s’ha encarit més, i que malgrat que han intentat esperar al màxim en repercutir els preus al client, al final ho han hagut de fer. Explica que la gent es queixa i que continua comprant, encara que productes com el xai que s’ha encarit més que la resta, ara es venen una mica menys.

A la parada de just al davant, Francisco Lozano de Pesca Salada Paco y Paca, explica el mateix i també que, mentre han pogut han rebaixat el seu marge, però que amb l’increment actual no ho poden assumir tot.