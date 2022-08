El preu dels aliments ha pujat, de mitjana, segons les dades de l’Índex de Preus al Consum (IPC) corresponents al mes de juliol el 13,7% en els últims 12 mesos. Si es pren com a referència el mes de gener, l’encariment dels productes alimentaris ha estat del 9,9%. Si es compara el mes de juliol amb el de juny, l’increment dels aliments ha estat del 0,2%. En tots els casos es tracta d’un augment superior al de la mitjana de tots els productes. Així, en el darrer any, l’IPC global ha experimentat un increment del 10,8% mentre que des de principi d’any, l’increment se situa en el 5,8%. En canvi, en l’últim mes, la inflació dels preus ha baixat, de mitjana el 0,3% per l’efecte de les rebaixes en el sector de la moda.