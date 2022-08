Com estan notant l’increment de preus, com a comerciants?

Igual que tothom. Aquí tots juguem al mateix equip i hem de pagar com tothom. No hi ha cap diferència entre nosaltres i els consumidors.

La clientela fa gaires comentaris sobre l’encariment de preus?

El 99% de la gent ho comenta. A la parada et diuen que tot és més car que abans i tu què els hi has de dir? Si és que tenen tota la raó!

Han notat algun canvi en els hàbits de compra o substitució de productes?

Algú compra menys i es queixa més però hi han hagut pocs canvis.

Quins són els productes de fruita i verdura que més s’han encarit?

No hi ha cap excepció. Tot, absolutament tot és més car que fa un any. No hi ha res barat. La síndria era el més barat que teníem i el quilo ara ja passa de l’euro. Però la culpa que tot sigui més car no és pas de la gent, que fa el pot per arribar a final de mes.

Han tingut marge per evitar repercutir l’increment en el consumidor?

Jo no hi puc fer res. Si ho compro més car ho he de vendre més car. Tal com dic la culpa no és pas meva i evidentment tampoc és del consumidor.