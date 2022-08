En qüestió de noms, les comarques de l’àrea de Regió7 compleixen a mitges el patró marcat al conjunt de Catalunya l’any passat. En nenes, sí, en nens, no. Marc (443) és, un any més, el nom de nadó més posat a Catalunya i Júlia/Julia (476) es manté des del 2017 com el nom més posat entre les nenes.

Al Bages, però, Marc no és ni entre els cinc primers. En aquesta demarcació el rànquing onomàstic vas ser encapçalat per Biel, seguit de Nil, Mohamed, Enzo i Martí. En les nenes, en canvi, sí que es va complir la tendència general, amb Júlia al capdavant, seguit de Mia, Clàudia, Martina i Bruna. Al Berguedà tampoc no van complir amb els capdavanters. Entre els nens els noms més posats el 2021 van ser Jan, Marc i Pol, mentre que entre les nenes van ser Clara, Abril, Jana i Ona. A l’Anoia van «complir» només en l’apartat femení: Júlia va estar al capdavant seguit de Martina, Lucía, Noa i Valentina. En els nens tampoc no apareix Marc entre els cinc primers, sinó que són Nil, Jan, Àlex, Hugo i Aleix. Júlia també va ser el nom més posat a la Cerdanya, i a la resta de comarques no hi ha cap nom de freqüència 4 o més alta, ni de nen ni de nena, i per tant no apareix un rànquing.