La Coromina celebrarà del 26, 27 i 28 d'agost la seva Festa Major amb un programa d’actes ple d’activitats per a tots els gustos i edats. La Festa Major del la Coromina començarà divendres 26 amb un concert de jazz a càrrec dels grups Vignesh Melwani i Carla Motis Duo i Martín Burguez & His Rhythm Combo, l’obra de teatre «A mi no em diguis amor», de la companyia La Cua del Gat, i un correfoc a càrrec de Bruixes de Cardona i Batukagasal.

La celebració continuarà dissabte amb passacarrers, animacions infantils i un partit de futbol de veterans amb el 10è Trofeu Josep Torrents. A les deu de la nit La Cua del Gat tornarà a fer una sessió de teatre amb l’obra «A mi no em diguis amor». La jornada acabarà amb el ball de nit a càrrec del grup Delay's. Diumenge al matí se celebrarà l’ofici solemne i ja a la tarda hi haurà passacarrers de gegants amb la Banda de Música de Cardona, sardanes amb la Cobla de Súria i teatre a càrrec de La Cua del Gat. A les 10 de la nit es farà una tronada aèria a càrrec dels Amics del Piromusical. La jornada s’acabarà amb el concert de Festa Major a càrrec del grup de versions 555 Project PCI. Dilluns 29 a les 12 es farà una missa en sufragi de tots els difunts de la parròquia.