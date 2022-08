El govern espanyol ha aprovat en la reunió del Consell de Ministres d'aquest dimarts la declaració de zona catastròfica dels territoris afectats per grans incendis aquest estiu. La portaveu de l'executiu, Isabel Rodríguez, ha explicat en roda de premsa al Palau de la Moncloa que la declaració afecta quinze autonomies, entre les quals Catalunya. Concretament, els incendis dels municipis del Pont de Vilomara i Rocafort i de Manresa, ambdós al Bages al juliol. Rodríguez ha destacat que la declaració d'aquestes zones com a zona greument afectada per una emergència de protecció civil permetrà activar els mecanismes d'ajudes a persones i béns afectats.

El president espanyol, Pedro Sánchez, ja va avançar ahir dilluns la decisió després de visitar la zona afectada pel foc de Begís (Castelló), que ha cremat 20.000 hectàrees. Al conjunt de l'estat espanyol, enguany els grans incendis han devastat més de 223.000 hectàrees mentre que l'any anterior van ser-ne unes 51.000.

Rodríguez ha recordat que els incendis a l'estat espanyol han provocat tres morts i 27.500 persones han hagut de ser evacuades. La portaveu del govern espanyol ha subratllat que les característiques dels focs són diferents de les conegudes fins ara per l'emergència climàtica.

Les ajudes són per a les zones que des del passat 12 de juny han patit 119 incendis forestals considerats greus a 15 autonomies (Andalusia, Aragó, Illes Balears, Illes Canàries, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya, País Valencià, Extremadura, Galícia, Madrid, Múrcia, Navarra, País Basc i La Rioja).

Compensacions econòmiques

Les mesures previstes són ajudes per decés o incapacitat absoluta de 18.000 euros, per destrucció total de l'habitatge habitual de fins a 15.120 euros, per danys que afectin l'habitatge habitual de fins al 50% de la seva valoració tècnica amb un límit de 10.320 euros, per danys que no afectin l'estructura del 50% de la valoració i un màxim de 5.160 euros i per destrucció de béns domèstics de primera necessitat de fins a 2.580 euros.

També preveu ajudes de fins a 9.224 euros per a comunitats de veïns, a persones físiques o jurídiques que hagin realitzat prestacions de béns se'ls donarà l'import total de les despeses i per als titulars d'establiments industrials, mercantils i de serveis inclosos els agraris i turístics ajudes de fins a 9.224 euros.

Les entitats locals podran rebre ajudes de fins al 50% del seu import per projectes que executin per reparar infraestructures, instal·lacions i equipaments municipals. El decret inclou la concessió d'ajudes per danys de produccions agrícoles, ramaderes i forestals així com la possibilitat de declarar l'emergència d'obres necessàries per danys causats pel foc en infraestructures estatals.

També contempla beneficis fiscals als receptors de les ajudes com l'exempció de l'impost sobre béns immobles i la reducció de la quota de l'impost sobre activitats econòmiques. Un altre element és que obre la porta a bonificacions i exempcions de quotes de la Seguretat Social i ajudes a corporacions locals.