Salut preveu iniciar abans de final d’any les obres del nou CAP de Sant Fruitós

El departament de Salut preveu treballar en l’execució del nou ambulatori de Sant Fruitós de Bages aquest mateix any , i un cop iniciades les obres tindran una durada de 18 mesos. Fa uns mesos ja va presentar l’avantprojecte a l’Ajuntament, i ara ha estat treballant en el projecte bàsic i en l’executiu abans de procedir a la licitació de les obres, que estan pressupostades en gairebé 2,8 milions d’euros.

Aquest diners s’inclouen en un conjunt d’inversió més ampli que puja a 3,64 milions d’euros per destinar en l’atenció primària al municipi d’aquí al 2024, segons ha anunciat el mateix departament. Aquesta obra, i també la construcció ja dels ambulatoris de Navarcles (estrenat recentment) i el de Monistrol de Montserrat, són els tres equipaments previstos en el període 2022-2024 al Bages.

Es tracta d’un projecte de reforma i ampliació de l’actual ambulatori aprofitant l’antiga biblioteca i un terreny adjacent que l’Ajuntament ja va cedir fa un any i mig al departament de Salut perquè en pugui disposar per adequar-hi el nou servei.

I és que El CAP de Sant Fruitós es dissenya com un sol equipament que permeti unificar en un centre tots els serveis d’atenció primària del municipi. S’aprofitarà l’edifici de l’antiga biblioteca, al carrer Jacint Verdaguer. És un edifici de dues plantes de 500 metres quadrats cadascuna, on actualment hi ha el servei de pediatria, llevadora i treballadora social a la planta baixa. El nou CAP disposarà, a més, del solar adjacent ja cedit de més de mil metres quadrats que permetran ampliar el servei.

Així doncs, el nou ambulatori reformat i ampliat constarà d’una àrea d’atenció no programada a la planta baixa, així com espais d’atenció a l’usuari i consulta de pediatria amb infermeria en aquesta mateixa planta. A la primera planta hi haurà quatre consultes de medicina general i quatre més d’infermeria, així com espais polivalents amb sales de consulta d’odontologia i d’atenció a la dona. D’altra banda, la tercera planta es reservarà per a qüestions tècniques.

Més enllà de la seva funcionalitat, es pretén que el nou ambulatori tingui una estructura amable amb dos cel oberts a l’interior que permetran disposar de llum natural.

A l’espera de l’inici de les obres i de l’any i mig de termini que haurà de transcórrer per poder disposar del nou equipament totalment condicionat i moblat, es continuarà donat servei al centre existent actualment, a l’avinguda Bertrand i Serra, on hi ha les especialitats d’infermeria i de medicina general.