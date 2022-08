Cardona ha estrenat un nou format digital de les guies interpretatives del centre històric de la vila. El consistori ha adaptat per al mòbil el disseny de format paper ja existent per tal que a través d’un codi QR els visitants les puguin descarregar i fer-ne la lectura a través de la pantalla.

Les guies explicatives estan en 4 idiomes diferents i permeten resseguir per lliure tot el centre històric de Cardona i conèixer els edificis i espais més rellevants. Així, serà un servei complementari a les visites guiades que ja s’ofereixen i a les propostes de descoberta del patrimoni dirigides al públic familiar com és Llampdesal o l’activitat Visiescape Cardona. Amb aquesta acció s’aposta per millorar l’experiència turística a la vila.