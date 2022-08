Santpedor estrenarà la nova escola La Serreta a principis de l’any que ve

Santpedor encara no tindrà enllestides per a l’inici d’aquest curs escolar les instal·lacions de la nova escola La Serreta, que s’està acabant de construir en uns terrenys propers a l’actual equipament. L’edifici, que ha de permetre deixar enrere els barracons on ha funcionat des que es va crear fa quinze anys, encara no està del tot enllestit i es preveu posar en funcionament a principi de l’any vinent, coincidint amb l’inici del segon trimestre, tal i com han confirmat el departament d’Educació i l’Ajuntament de Santpedor.

El nou centre s’està construint en uns terrenys del carrer Prat de la Riba en confluència amb el carrer Pau Casals, molt a prop de les cargoleres actuals, que l’Ajuntament va cedir en el seu dia a la Generalitat. Per la seva banda, el consistori està acabant d’enllestir les obres d’urbanització que hi havia pendents a la perllongació del carrer Pau Casals, just a tocar del nou centre i que facilitaran la mobilitat.

Tot i que el termini per finalitzar les obres s’havia marcat al 2023, semblava que la nova escola ja es podria estrenar aquest inici de curs, previst per al 5 de setembre. Segons el regidor d’Educació de Santpedor, Agustí Comas, «la idea era que l’edifici estigués acabat aquest estiu per poder fer el canvi, però no ha estat possible» ja que els treball s’han endarrerit i, a més, enguany el curs comença abans de l’habitual. Per això, està previst que, amb l’equipament ja acabat del tot, el trasllat definitiu del mobiliari i el material es faci durant les vacances de Nadal, de manera que es pugui estrenar el nou centre just començar l’any vinent.

L’equipament, que es mantindrà amb una sola línia educativa, és un edifici de 2.320 metres quadrats i amb capacitat per a uns 225 alumnes distribuïts bàsicament en un espai de planta baixa més un pis, si bé té fins a tres nivells en alguns punts per adequar-se al terreny. L’espai dedicat a educació infantil disposarà de tres aules, serveis, aula de psicomotricitat, tutoria i magatzem, mentre que a primària hi haurà 10 aules (les dels 6 cursos i les de desdoblament, reforç, una d’específica i una d’informàtica), a banda de cuina, magatzem, lavabos i les zones comunes (amb un espai polivalent amb vestidors, magatzem i un escenari). Les noves instal·lacions també disposaran d’una àrea d’administració, consergeria i per a l’AFA.

Una obra molt reivindicada

Amb l’estrena del nou centre es farà realitat una obra reivindicada des de fa anys per la comunitat educativa. Tot i que l’escola es va crear el 2007, el projecte del nou centre no es va començar a gestar fins al cap de deu anys. El departament es va comprometre llavors a valorar les necessitats que es reclamaven des de la comunitat educativa del centre i es va tirar endavant amb la proposta, que es va començar a materialitzar amb la redacció del projecte.

Els treballs de construcció de la nova escola La Serreta als terrenys cedits per l’Ajuntament de Santpedor entre els carrers Prat de la Riba i Pau Casals van començar a final del 2020 amb un termini d’execució màxim de 3 anys. Finalment, si tot va sobre el previst, en els propers mesos els treballs quedaran enllestits amb la idea que la nova escola sigui una realitat a l’inici del 2023 i es pugin deixar enrera els barracons provisionals.