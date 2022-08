Les plomes de tonalitats ocres i blaves, els ulls grossos i brillants i el seu posat solemne i, alhora, entranyable són alguns dels trets característics de l’Òliba, la primera bèstia navassenca que ahir a la nit es va presentar al públic amb un acte teatralitzat a la plaça de l’Església, que va comptar amb una àmplia participació dels veïns. La nova figura, que sorgeix arran de la inquietud veïnal per crear una imatge festiva més lleugera que pugui ser transportada per a tothom, va arribar acompanyada de bengales i amb un missatge satíric sobre els esdeveniments que s'han viscut al poble durant l’últim any, un exercici que es repetirà cada Festa Major.

L’expectació per conèixer la nova peça, finançada a través dels pressupostos participatius per un import de 15.000 euros, es detectava des del primer moment amb desenes de famílies, que es van situar al voltant de la plaça. La primera part de l’acte va estar protagonitzada pels bastoners, els cascavells, els nans i els gegants, que van ballar al voltant de l’ou gegant que es va col·locar enmig de l’escena per simbolitzar el naixement d’una nova figura. Les diferents comparses, que ballaven amb la música de la xaranga Màgic de fons, intentaven colpejar l’ou per trencar-lo, tot generant tensió entre els espectadors, i quan per fi van aconseguir obrir-lo, el públic va quedar decebut en veure que no hi havia res en el seu interior.

Tot seguit, però, els focus es van apagar per projectar un audiovisual sobre el vol d’una òliba, des de Castelladral, passant per les masies de la rodalia de Navàs, fins a aterrar a la plaça de l’Església, on de seguida va fer acte de presència enmig d’una explosió de bengales la nova bèstia navassenca. A ningú li va passar per alt que la figura duia un pergamí a la boca amb un missatge, que es va encarregar de llegir un veí del municipi. Es tractava d’un discurs satíric en què va repassar els fets que han succeït al poble en l’últim any. Per exemple, va posar de manifest els pocs dies d’obertura del Centre Enoturístic que s’ha creat a l’antic escorxador, la presència de caques de gos i deixalles a terra o la falta d’avenços envers el projecte de creació d’un nou institut a Navàs. «Com a poble ens mereixem una solució, cal que l’Ajuntament pressioni al departament d’Educació», va manifestar.

El discurs, que va comptar amb aplaudiments per part del públic, va introduir el ball en solitari de l’Òliba enmig de la plaça, al ritme d’una melodia festiva composta per la professora de l’Escola Municipal de Música de Navàs Mercè Sangrà. Els espectadors van seguir amb admiració la coreografia ideada per la comparsa de l’Òliba, integrada per unes vint-i-cinc persones, principalment, per dones que fins ara trobaven a faltar una figura festiva adaptada a les persones que no poden carregar el pes dels gegants. En aquest sentit, una de les integrants de la comparsa, Laura Escudé, remarcava la millora que suposa per al poble la incorporació d’aquesta figura més lleugera, d’entorn uns 25 quilos de pes, «que garanteix la continuïtat de molts veïns en les entitats culturals de Navàs».

L’acte va cloure amb agraïments a l’Ajuntament de Navàs per haver donat suport al projecte i al constructor de l’Òliba, el solsoní Pau Reig, especialitzat en creació i restauració d’imatgeria festiva, per haver consolidat una figura que de seguida va ser capaç de despertar la simpatia dels veïns. De fet, la veïna de Navàs Anna Obradors valorava, en acabar l’espectacle, com un gran encert el fet d’escollir l’òliba com la primera bèstia navassenca, pels valors que representa, com ara la saviesa, la proximitat o la protecció del món rural, tan simbòlics en la història del municipi de Navàs.