Sant Joan rehabilitarà l’emblemàtic Mas Llobet com a espai d’ús cultural

L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada rehabilitarà l’històric Mas Llobet i en condicionarà l’entorn. La idea és convertir aquesta finca, actualment en desús i en un progressiu estat de deteriorament, en un ampli equipament cultural aprofitant la seva situació i l’ampli espai que hi ha al voltant, que s’arreglaria en una altra fase més endavant. De moment, ja disposa del projecte, i l’ha aprovat inicialment «però ens falten els diners», apunta l’alcalde, Jordi Solernou, i ha avançat la intenció de començar-los a buscar aprofitant els ajuts provinents dels fons europeus Next Generation.

La proposta contempla dues fases. La primera, per a la qual ja es vol recórrer a possibles subvencions, inclou la rehabilitació pràcticament integral de l’edifici, amb un pressupost per contracte que s’eleva a 807.940 euros. La segona, que es deixaria per a més endavant, se centraria en la millora de l’entorn, en aquest cas amb un cost de 723.021 euros. Es tracta d’un projecte «molt ambiciós» que en total costaria més d’1,5 milions, admet Solernou, però que convertiria aquest conjunt en un espai al centre de la vila que donaria resposta a les mancances que ara té d’espais culturals i socials.

De fet, els usos encara s’han de concretar amb una decisió conjunta amb tots els grups municipals, però en principi, el Mas Llobet serviria a l’hora de local d’entitats, «que ara no tenim», i d’equipament per a activitats i mostres diverses, sobre la història de la vinya o altres possibles propostes, i dels mateixos gegants, que hi quedarien exposats tot l’any i en un lloc visible. Així mateix, la part exterior s’ha dissenyat com una zona polivalent per a diferents usos, i amb un espai de graderies a l’estil d’un amfiteatre per a l’aula de teatre de carrer.

El gruix de les obres que s’han de fer a l’edifici principal, de dues plantes, seran bàsicament de reforç i se centraran bàsicament a l’interior, que s’ha de rehabilitar gairebé completament. Fa un temps es va intervenir en uns coberts annexos i el pati interior, i també s’havia arranjat la coberta, però no s’han fet actuacions a les dependències internes, amb afectacions al sostre que separa les dues plantes «que cal reforçar amb noves bigues i encofrats», a part d’altres arranjaments en el conjunt de l’edifici, diu Solernou. L’estructura es conservarà però s’arranjarà, i també es vol mantenir el terra de pedra. Tot plegat implicarà un volum de feina d’aproximadament n any i mig entre les dues fases, que hores d’ara no tenen data d’inici perquè encara no es disposa del finançament.

El Mas Llobet és una finca històrica del municipi que, segons consta en informes de l’Ajuntament, ja apareix documentat al segle XVI. Més enllà de l’ús recent que en va fer la companyia Gog i Magog com a magatzem, el mas no acull cap activitat, si bé alguns anys s’inclou com a parada per saludar el seguici en la Cavalcada dels Reis. Va ser adquirit per l’Ajuntament els anys 80.