Dins el pla de millora de la senyalització viària i indicacions de serveis, l’Ajuntament de Fonollosa ha renovat alguna senyalització ja existent on s’hi ha afegit la imatge dels aparells desfibril·ladors (DEA) per tal d’ubicar-los, i també s’han col·locat senyals que no existien indicant les escoles municipals i la pista poliesportiva, on hi ha un dels aparells.

Amb aquestes millores el consistori assegura que ha «pretès orientar i informar a la ciutadania sobre els punts on estan ubicats els sis aparells desfibril·ladors que hi han distribuïts al municipi per a la seva ràpida localització en cas de necessitat». A la vegada, el consistori ha millorat la visibilitat en punts amb angles cecs a alguns carrers instal·lant miralls, així com bandes reductores de velocitat per a la pacificació del trànsit en algun punt perillós.