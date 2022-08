L’Ajuntament de Cardona ja està acabant d’enllestir l’Esplaia’t, un espai obert a tots els infants per aprendre a través del joc i la joguina, que es posarà en marxa el 3 d’octubre. L’espai està obert a nens d’entre P3 i 6è de Primària i té com a fil conductor l’aprenentatge a través del joc. Les inscripcions per participar-hi es podran fer entre el 26 i el 30 de setembre.

L’Esplaia’t es posarà en marxa el 3 d’octubre en horari de 17 a 20 hores (de dilluns a divendres) i de 10 a 13 hores (els dissabtes). Mitjançant jocs, tallers, manualitats i altres activitats aquest espai pretén ajudar a desenvolupar la creativitat, les habilitats comunicatives i els valors dels infants. Les inscripcions es podran fer del 26 al 30 de setembre a l’Esplaia’t, ubicat a la sala polivalent de la Biblioteca Marc de Cardona. Les places són limitades a un màxim de 10 nens per dia.