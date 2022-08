Castellbell i el Vilar tindrà una plaça de la Vila. Així ho contempla l’Ajuntament, que vol convertir l’àrea d’accés i aparcament a l’antiga Torcidos Ibéricos, i que actualment encara és un solar on hi estacionen vehicles, en un espai per a usos lúdics com havia tingut temps enrere tot aquest àmbit vinculat a l’antiga colònia. Ara es vol urbanitzar i condicionar com la plaça del poble que Castellbell no té perquè l’edifici de l’Ajuntament és situat a peu de la carretera principal, apunta l’alcaldessa, Montse Badia.

De fet és un solar molt cèntric i proper a la casa consistorial perquè és on va a parar el ramal que transcorre en paral·lel al carrer Joaquim Borràs, on hi ha ubicat l’Ajuntament, per la banda del riu. Ara és una extensió de terra sense asfaltar que bàsicament serveix d’aparcament en una zona d’empreses i serveis, però la junta de govern local ja ha aprovat el projecte bàsic i executiu per a la seva futura urbanització, que convertirà aquest espai en una plaça pavimentada amb sauló tractat. El cost de l’obra no arriba als 80.000 euros, i l’Ajuntament disposa d’una subvenció de la Diputació de Barcelona que en cobrirà pràcticament la totalitat. Voldria poder començar els treballs aquest mateix any o a tot estirar a principi del vinent. S’hi ubicarà el mercat setmanal Es tracta d’una àrea «prou gran» com per poder-hi desenvolupar activitats diverses, apunta Badia, amb la idea de donar-li l’ús polivalent que havia deixat de tenir. L’Ajuntament també hi pretén traslladar el mercat setmanal dels dimecres, que actualment s’ubica a la confluència del Camí del Puig amb avinguda Catalunya, i com que no és pròpiament una plaça, obliga a tallar-hi la circulació de vehicles quan s’hi celebra, de manera que amb el trasllat «evitarem aquest problema» i es podrà disposar d’un espai ampli i ben condicionat al centre del poble, sosté Badia. Quan no hi hagi el mercat ni s’hi desenvolupin activitats, aquesta plaça podrà continuar fent el servei d’aparcament com fins ara, però més ordenat i sobre d’una superfície pavimentada.