L’Ajuntament de Monistrol de Montserrat ha encarregat la redacció d’un projecte per restaurar l’aqüeducte medieval de Cal Pla i les restes de l’antiga muralla que encara es conserven. L’objectiu del consistori és consolidar i assegurar la conservació d’aquests dos destacats elements del patrimoni local, que estan situats al sector del torrent de la Canaleta.

El projecte de restauració de l’aqüeducte i la muralla de Monistrol, del qual aquesta setmana se n’ha adjudicat la redacció, determinarà les intervencions que seran necessàries per a la consolidació i conservació d’aquests dos elements arquitectònics. L’alcalde de Monistrol de Montserrat, Joan Miguel, apunta que el projecte s’ha encarregat amb l’objectiu «d’intentar conservar i preservar el patrimoni que tenim».

La intervenció a la muralla consistiria en la reconstrucció de les restes dels murs que es conserven i que es van posar al descobert quan es van fer les obres de Can Gibert. Quant a l’aqüeducte de Cal Pla, que és paral·lel a les restes de la muralla, entre les intervencions necessàries hi hauria la reconstrucció del pilar que es va malmetre arran del aiguats de l’any 2000, «que es van endur el contrafort que l’aguantava a la part baixa i es va haver d’assegurar amb una estructura metàl·lica», explica Miguel. L’aqüeducte, que està documentat del segle XVI, duia l’aigua de la Font Gran als antics molins d’oli del palau Prioral i de Cal Gibert.

La redacció del projecte de restauració de l’aqüeducte i la muralla, que establirà les directius de la intervenció, s’ha adjudicat al despaxt d’arquitectes Guitart Arquitectura i Ass. SLP per un import d’11.232 euros, finançats amb fons propis.

Paral·lelament, l’Ajuntament de Monistrol preveu iniciar aquesta tardor les obres del nou espai de lleure al passeig de la Canaleta amb un mirador, jocs infantils i una petita pista esportiva. Per acabar d’adequar tota aquest sector del municipi, encara quedaria pendent una darrera fase que consistiria en la urbanització de l’espai que hi ha entre Can Gibert i la muralla, on hi havia l’antiga bassa de Cal Pla.