Els tradicionals balls del diumenge de la Festa Major de Navàs han omplert aquest migdia la plaça de l’Ajuntament. Centenars de persones, petits i grans, no s'han volgut perdre un acte emotiu i amb la cultura popular com a protagonista.

A ple sol i amb calor, els navassencs esperaven expectants les colles de sempre: bastoners, cascavells, nans i gegants, i la novetat d’enguany: la figura de l’Òliba, que es va estrenar dimecres passat i que avui ha ballat per primera vegada a la plaça de l’Ajuntament. Ha aprovat amb molt bona nota. Segons l’alcalde, Genís Rovira, «l’Òliba ha agradat molt, també la música i el ball. Ha estat molt ben acceptada per tothom». Darrera de l’Òliba, han lluït els seus balls i han estat el centre de totes les mirades els bastoners, els cascavells, els nans i els gegants.

Aquest any s’ha pogut recuperar el format habitual de l’acte, després de dos anys de restriccions per la covid. «I ha estat un èxit», apuntava l’alcalde. La plaça era plena i amb la gent molt entregada, tal com s'ha demostrat amb les grans rotllanes que s'han format per ballar la sardana final: La Festa Major de Navàs, de Jordi Busquets.

El bon ambient i les ganes de festa que es respiraven avui al migdia han estat la tònica habitual en tots els actes que s’han fet fins ara a Navàs. La festa major es clourà dimarts. Consulta els actes aquí.