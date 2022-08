L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet denuncia la desídia de Telefonica per fer efectiu el soterrament dels cables aeris que continuen penjant a la cruïlla dels carrers Joan Cadevall i Maria Matilde Almendros, en ple nucli urbà.

El consistori assenyala que el setembre de l’any passat va acabar d’executar les obres de soterrament del cablejat, però des d’aleshores encara espera que la companyia de telecomunicacions retiri el cablejat telefonic que afecta les finques del veïnat i que ja haurien d’estar soterrades.

En aquest sentit, fonts municipals recorden que Endesa, que també tenia cablejat aeri en aquest mateix sector, ja va fer el soterrament en el seu moment tal com pertocava, mentre que Telefonica continua sense actuar tot i els nombrosos requeriments que l’Ajuntament ja ha fet arribar a l’empresa perquè executi els treballs.

Nombrosos retards

Fonts de l’Ajuntament de Sant Vicenç lamenten que aquest no és un cas puntual, i en aquest sentit assenyala que els retards per fer efectives obres de millora i arranjament de la seva infrastructura per part de la companyia són una constant. L’alcaldessa de Sant Vicenç, Adriana Delgado, recorda que «Telefonica va esperar cinc setmanes per arreglar una tapa trencada del carrer Armengol que protegia el seu cablejat i suposava un risc per als vehicles i les persones».

A més a més de tot plegat, ara, s’afegeix una nova petició de retirada de cablejat de l’Ajuntament a Telefonica, i és que la companyia haurà de retirar els pals i els cables de la Pujada del Ciment un cop acabades les obres del talús de la Balconada. El consistori ja ha comunicat el final de les obres a la companyia i ha enviat tota la documentació necessària perquè es faci efectiva tota la retirada, esperant que sigui de tots dos punts alhora.