Avinyó brinda amb licors propis

Quan Jordi Clotet i Domènec Casals, veïns d’Avinyó, van començar a elaborar licors naturals per al consum propi, poc es pensaven que acabarien consolidant una marca pròpia sota el nom de Xarrup i, encara menys, que un dels seus combinats, el de marialluïsa, obtindria una medalla d’or al prestigiós Concurs Internacional de Lió, a França, que selecciona els millors vins, cerveses i espirituosos del món, «però la vida dona moltes voltes, ja que mai hauríem imaginat que a les portes de la jubilació emprendríem un negoci», destaquen els productors.

Els avinyonencs es van plantejar donar sortida als seus licors arran del confinament, quan van trobar el temps necessari per dedicar-se de ple a la seva afició. «Fins aleshores, només fèiem petites remeses per compartir amb la família i els amics en les celebracions, però, durant aquells mesos de pausa, vam sentir la necessitat de buscar nous reptes experimentant amb tota classe de sabors, com ara la regalèssia, la taronja, el plàtan o el timó», explica Clotet. D’aquesta forma la possibilitat de distribuir licors més enllà de les parets de casa va anar prenent forma.

A partir d’aquell moment, van començar a estudiar la viabilitat del projecte i a cercar un espai idoni per construir un celler. «El procés per iniciar el negoci va ser més lent del que ens esperàvem, ja que s’han de complir una sèrie de requisits per poder distribuir un producte alcohòlic, com ara garantir la traçabilitat dels ingredients amb què elaborem els licors o disposar d’un local amb espai suficient per habilitar l’obrador», apunta Casals. Malgrat que els tràmits administratius van endarrerir el procés, van aconseguir fer realitat la seva idea i iniciar la comercialització de licors el juny de l’any 2021.

Des d’aleshores, han fidelitzat el públic més local, que representa el gruix de les seves vendes, i han donat a conèixer el seu catàleg, que comprèn 12 licors diferents, en les fires que assisteixen. De mitjana, distribueixen unes 150 ampolles al mes a partir de la venda directa i de les comandes que reben a través de la seva pàgina web. Malgrat la bona acollida que han rebut des del començament, lamenten que a Catalunya la cultura del licor no està tan consolidada com en altres països. «Si bé als anys seixanta era més comú prendre conyac o estomacals després dels àpats, en els últims anys, el vi, el cava o els còctels han pujat com l’escuma», constata Clotet. No obstant això, sosté que la gent cada vegada valora més el fet de poder degustar begudes alcohòliques artesanals elaborades amb els productes de la terra.

Licors a base de fruita i herbes

D’entre els diversos licors que tenen al catàleg, afirmen que els d’herbes presenten força demanda, principalment, el de marialluïsa, que ha guanyat popularitat després d’obtenir la medalla d’or en el concurs de Lió. «És un reconeixement que no ens esperàvem. De fet, pensem que, si el combinat va sorprendre el jurat, va ser per l’originalitat de crear un licor a base d’una herba remeiera», assenyala Casals. En aquest sentit, el seu objectiu és continuar donant sortida a «aquests tipus de licors naturals, elaborats amb els productes de la nostra terra, que costen més de trobar al mercat, i que són ideals per fer un xarrup després d’una celebració», considera Casals.

La seva forma d’elaborar els licors es basa en un procés artesanal, en el qual solament se serveixen de les aromes i els colors de les fruites i les herbes que empren, tot renunciant als afegits químics. «La tonalitat dels nostres licors és la que agafen d’ells mateixos a partir de l’alcohol, les pells de les fruites, l’aigua, el sucre i alguna pinzellada de vainilla o canyella», detalla Clotet. En la preparació dels seus combinats, procuren mantenir-se fidels al treball manual que practicava el pare de Casals, que els va ensenyar l’art per elaborar un bon licor, tot renunciant a l’ús de maquinària per accelerar un procés que es pot allargar durant tot un mes.

El primer pas, expliquen, consisteix a macerar la pell de les fruites o les herbes en sec amb l’alcohol fins que l’abstracte obtingui la tonalitat desitjada. Després, es cola l’abstracte resultant i es barreja la substància amb un almívar d’aigua i sucre per aconseguir la proporció d’alcohol idònia. «El secret per fer un bon licor és entretenir-s’hi molt, anar fent proves amb les porcions i apuntar-s’ho tot», assegura Casals, mentre mostra una llibreta plena d’apunts, posant de manifest el treball acurat. A la tasca d’elaborar licors, hi dediquen el temps que no romanen en les seves feines, però, d’aquí a uns anys, quan els arribi la jubilació, es plantegen dedicar-se plenament al negoci. «Per a nosaltres, la marca Xarrup és un projecte inesperat que ens il·lusiona i que voldríem veure créixer en els pròxims anys, per deixar un llegat als nostres fills», conclouen.