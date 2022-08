L’Ajuntament de Navarcles preveu iniciar en les properes setmanes les obres de construcció del nou menjador per a l’Escola Catalunya. Malgrat la seva coincidència amb l’arrencada del curs escolar, això no ha de suposar cap problema per al desenvolupament normal de les classes, segons ha assegurat la regidora d’Urbanisme, Laura Castell, tenint en compte que si bé els treballs es concentraran en un espai situat dins el recinte escolar, està prou separat com per no interferir en el dia a dia dels alumnes.

L’Ajuntament ja ha fet l’aprovació definitiva del projecte després que no hi ha hagut cap al·legació a la inicial, i això ha permès completar també la licitació de l’obra, que es va fer en paral·lel i només condicionada al fet que no hi haguessin al·legacions. Ara està en vies d’adjudicació per valor de 210.000 euros, i un cop completat el procés l’empresa ja podrà iniciar els treballs, si és possible aquest mateix setembre. El termini màxim d’execució previst és d’entre 9 i 12 mesos, diu Castell.

El nou menjador donarà servei als alumnes d’educació infantil i de primer cicle de primària, que fan classe a l’edifici vermell de l’escola, i que ara no disposen d’un menjador propi sinó que comparteixen per als àpats es barregen amb els alumnes més grans en l’únic menjador que hi ha, a l’edifici verd. Això implica que els alumnes més petits s’han de desplaçar cada dia a un edifici no adjacent al seu i han de travessar el carrer. Amb un menjador propi s’estalviaran aquest trasllat, i disposaran de més espai per als àpats, alhora que també n’alliberaran al menjador de l’edifici verd.

El futur equipament tindrà capacitat per a un centenar d’infants. El menjar es continuarà cuinant a l’edifici verd, però aquí s’hi podrà emmagatzemar, manipular i preparar. També hi haurà set piques per poder-se rentar les mans, i lavabos a l’exterior. Quan calgui, el menjador també farà de sala polivalent, i s’habilitarà un espai de migdiada per als alumnes de P3.