Una quarantena de persones adultes amb necessitats especials que són usuàries d’Ampans no van poder començar ahir el nou curs en serveis com els tallers o el centre de dia per manca de transport. Les persones de més de 21 anys amb necessitats especials que necessiten un transport adaptat poden fer ús del sistema de transport escolar sempre i quan hi hagi places vacants i, segons les famílies, fins dilluns vinent no sabran segur si n’hi ha o no. Tot i així, tal com va avançar aquest diari el 6 d’agost passat, alerten que es podrien quedar sense el transport, que està gestionat pel Consell Comarcal seguint els criteris del Departament d’Educació, perquè a les seves rutes no hi ha cap escolar i el servei deixarà de prestar-se.

Algunes de les famílies afectades han advertit aquest dimarts, quan els seus fills i filles que ja són adults i no es troben en edat escolar havien de reprendre l’activitat després de les vacances d’estiu, que no han pogut anar al centre perquè no disposaven del transport adaptat del qual feien ús fins ara. A més, asseguren que encara no saben si aquest curs disposaran del servei perquè els consta que a les seves rutes no hi ha cap escolar i, per tant, deixarà de prestar-se.

Les famílies, "molt molestes"

Algunes famílies han optat per fer el transport amb els seus vehicles particulars, però n’hi ha hagut moltes d’altres que no ho han pogut fer i, per tant, no han pogut començar el curs. Per aquest motiu, les famílies s'han mostrat «molt molestes» perquè l’única solució que els donen «és esperar» i consideren que «és una vergonya» que no puguin accedir als serveis.

En el mateix sentit, Rosa Oller, que és la mare d’una de les persones afectades i que ja va alertar fa un mes d’aquesta situació, lamenta que «ens trobem en el mateix punt encallats i ningú hi posa solució». Oller reitera que cal que totes les parts implicades (Consell Comarcal, Ajuntaments, Ampans i famílies) s’asseguin per «buscar una solució» i subratlla la predisposició de les famílies per buscar alternatives perquè no es quedin sense transport. Tot i així, lamenta «la poca accessibilitat» que tenen amb les diferents parts implicades per tractar el tema.

Per la seva banda, el Consell Comarcal del Bages assegura que segueix els requisits que fixa el Departament d’Educació de la Generalitat per assegurar el transport escolar als usuaris que tenen preferència (infants i joves fins a 16 anys i joves amb necessitats especials entre 16 i 21 anys), de manera que no es pot garantir al 100% que hi hagi places vacants per als adults.

L’ens comarcal ha explicat també ha fet diverses reunions amb el Departament de Drets Socials, que és qui gestiona els ajuts als majors de 21 anys amb necessitats especials que necessiten un transport adaptat, per demanar més recursos i també «s’ha obert un diàleg amb les entitats d’atenció a les persones amb discapacitat per valorar la gestió d’aquest transport i analitzar altres models aplicats a diverses comarques per trobar el més adient per al territori».

En aquest sentit, el Consell ha demanat al Departament que tingui en compte les característiques del Bages, amb un territori molt extens i una orografia particular, per poder reforçar aquests ajuts individuals als majors de 21 anys amb necessitats especials.