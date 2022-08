Els veïns i veïnes empadronats a Balsareny encara tenen de termini fins avui mateix, 31 d’agost, per presentar propostes en l’edició d’enguany dels pressupostos participatius, que comptaran amb una reserva de 50.000 euros. El període per fer-ho es va obrir l’1 d’agost, i dona opció a presentar fins a tres propostes per persona a través de la web municipal www.balsareny.cat, i entrant a l’enllaç que hi ha vinculat sobre els pressupostos participatius.

Les propostes que s’hagin fet arribar es recolliran i se’n farà una valoració tècnica a partir de demà i fins al 14 de setembre. Les que es considerin aptes i s’ajustin a les bases de la convocatòria se sotmetran a votació entre els dies 15 i 30 de setembre. Se’n podran votar fins a un màxim de quatre per persona.