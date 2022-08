Sallent organitzarà aquest dissabte, 3 de setembre, una jornada de visites teatralitzades a la Fàbrica Vella, coincidint amb el cinquè aniversari de la seva transformació en una sala polivalent. Es faran dues visites a 2/4 de 8 i a les 8 del vespre, amb un recorregut itinerant de 25 minuts de durada.

Les reserves ja es poden fer a www.fabricavella.sallent.cat. Durant el recorregut s’ensenyaran espais desconeguts pel públic com els camerinos, el magatzem, el control o la passarel·la de la teulada, amb l’ajuda d’un guió sorpresa i de voluntaris espontanis que apareixeran en escena.

Aquestes visites formen part del primer tast d’activitats prèvies a la Festa Major de Sallent, que se celebrarà del 9 al 12 de setembre, i que ja tindrà un preludi durant aquest cap de setmana previ. A banda del descobriment de la Fàbrica Vella, divendres al vespre hi haurà hagut un espectacle per a gent gran a plaça Sant Antoni Maria Claret. Dissabte a les 11 del matí es farà una visita guiada al castell i a l’església de Sant Esteve i Sant Sebastià, i en el marc del 5è aniversari de la Fàbrica Vella, abans de les visites teatralitzades, es farà un berenar al porxo amb tallers artístics i culturals. I a la nit, clourà la jornada un concert amb El Quinto Carajillo, a la Torre del Gas. Diumenge al matí hi haurà una competició de canoes al riu, i a les 6, una doble oferta amb un partit de futbol amistós al camp de futbol, i jocs de taula a Cal València. Els actes del cap de setmana previ a la festa major s’acabaran amb un ball country, a les 7, a la plaça Sant Antoni Maria Claret.