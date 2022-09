Artés adequarà part de la Casa Museu per mostrar les tines i l’antiga muralla

L’Ajuntament d’Artés ja té encarrilat el procés de rehabilitació de la primera planta de la futura Casa Museu, que bàsicament estarà dedicada a l’àmbit vinícola i al procés d’elaboració del vi. El projecte executiu ja està aprovat, i ara la previsió és poder adjudicar les obres en les properes setmanes. El pressupost, de 150.000 euros, es finançarà amb una ajuts del Pla General d’Inversions de la Diputació de Barcelona.

Es tracta de la primera planta de l’edifici annex al que històricament havia estat pròpiament la Casa Museu, i que l’Ajuntament va adquirir fa uns anys. El 2020 ja se’n va consolidar tota l’estructura, es van anivellar les diverses plantes que té amb les de l’altre edifici, i es va fer un buidatge interior, però s’ha d’acabar de rehabilitar i adequar-lo com a museu.

Els treballs consistiran bàsicament en el condicionament del terra d’aquesta primera planta i en la instal·lació de serveis com l’electricitat o l’aigua, a l’hora que també s’arranjaran altres parts de l’interior com portes i tancaments. Tot plegat deixarà a punt aquest espai per poder ser visitat, si bé encara no hi ha una data prevista d’obertura. El que està clar, és que es vincularà a la tradició lligada a la vinya i al vi que històricament ha tingut la vila, i s’explicarà aprofitant les nou tines que es van descobrir recentment en aquesta planta de l’edifici «com a exemple de les que tenien moltes cases del nucli antic», explica l’alcalde, Enric Forcada. Més enllà de l’espai vinícola, aquesta planta també mostrarà les restes de les antigues muralles medievals que hi ha.

Darrerament també s’ha estat treballant en la construcció d’un ascensor entre les dues edificacions per permetre l’accés a banda i banda en cada una de les plantes, ja anivellades. Es preveu que els treballs s’enllesteixin les properes setmanes.