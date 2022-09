El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, que és qui gestiona els ajuts als majors de 21 anys amb necessitats especials que necessiten un transport adaptat, assegura que està treballant, conjuntament amb el Consell Comarcal del Bages, per tal de resoldre els problemes de transport que afecten a una quarantena d’usuaris d’Ampans, que no saben si podran disposar dels servei que utilitzaven fins ara per arribar al centre. Segons ha explicat a aquest diari, el departament crearà un grup de treball per tractar aquesta situació i d’altres de relacionades.

Aquest dimarts un grup d’usuaris del centre de dia i dels tallers d’Ampans no van poder començar el curs per falta de transport. Les persones de més de 21 anys amb necessitats especials que necessiten un transport adaptat poden fer ús del sistema de transport escolar sempre i quan hi hagi places vacants i, segons expliquen algunes de les famílies afectades, fins dilluns vinent no sabran segur si podran disposar del transport, que gestiona el Consell Comarcal del Bages seguint els requisits del Departament d’Educació. Davant la possibilitat de perdre el transport les famílies han expressat el seu malestar i reclamen una solució perquè els seus fills i filles puguin accedir als serveis. En aquest sentit, el Departament de Drets Socials assegura que està tenint converses amb el Consell Comarcal i s’està treballant per resoldre aquesta situació. Ha explicat també que «juntament amb altres departaments, entitats i altres tipus de serveis es vol optimitzar els recursos» i ha subratllat que «es crearà un grup de treball dins el Departament per tractar aquesta i altres situacions relacionades».