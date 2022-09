Cinc dies d’activitats amb un programa que reprèn la normalitat després de dos anys de pandèmia. Així es prepara la Festa Major d’Artés, que començarà demà a les 8 del vespre amb el pregó a càrrec del Consell d’Infants a Can Crusellas, i que presenta una oferta variada on tindran cabuda concerts de renom com Porto Bello, i també castells, gegants i bastoners, espectacles de màgia, activitats infantils, competicions esportives i pirotècnia per acomiadar la festa.

La festa comptarà amb un espai de trobada per menjar i escoltar música d’artistes locals a les Happy Food Trucks, que obrirà portes demà al vespre a Cal Sitges i també a partir de la tarda de dissabte, diumenge i dilluns. Fora d’aquí, la música també serà protagonista a partir de demà mateix, a patir de les 11 al passeig Diagonal, amb Mater, Porto Bello i PD Kat! La resta de dies, l’oferta de concerts es traslladarà a Cal Sitges, dissabte amb Timothee Kamba Quartet, Red Hot Chili Covers, i Tupé; diumenge amb Trio Rimel, Alma de Boquerón i VHS-Vintage Hit Songs; i dilluns amb Dalton Bang i Dj Arzzett. Durant la festa major també hi haurà sardanes dissabte i dilluns, un ball de gala diumenge, i havaneres dimarts. Esoterisme i cultura popular La Festa Major d’enguany també recuperarà actes tradicionals en tota la seva plenitud i amb espectacles sense distàncies. La cultura popular hi serà present amb una trobada castellera, dissabte a la tarda a la plaça Faura, amb els Sagals d’Osona i els Castellers de Berga juntament amb els amfitrions, els Picapolls de la Gavarresa. Dissabte al vespre hi haurà una ballada bastonera a Can Crusellas, i diumenge una cercavila i ballada de gegants des de Cal Sitges a 2/4 de 12 del migdia. I de la cultura popular, a l’esoterisme, amb una nit bruixa i màgica dissabte a les 8 a Can Crusellas. També es preveuen espectacles infantils, una escape room, un concurs de paelles, i una festa de l’aigua, entre altres propostes.