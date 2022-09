Un dels grans projectes d’aquest mandat de l’Ajuntament de Navarcles està a punt de fer-se realitat. L’adequació del Pla de Can Tàpies i la Font de la Cura, uns 15.000 metres quadrats de terreny, està a punt de sortir a licitació i es preveu que el primer trimestre del 2023 s’hagi pogut completar la primera fase dels treballs. L’objectiu del projecte és recuperar ambientalment dos terrenys molt propers al riu, situats al sud del Parc del Llac, adequar-los paisatgísticament per donar un atractiu tant per a ús de la ciutadania de Navarcles com per al turisme i recuperar els hàbitats de ribera.

El projecte s’ha condicionat per fer-lo compatible amb la preservació ambiental. Els usos que es projectaran, que són espais lúdics, una àrea d’autocaravanes, una esplanada multifuncional i jardins, tindran en compte l’entorn on s’ubiquen: els hàbitats de la ribera del riu Calders. Les alternatives escollides han estat les que tenen un retorn ambiental i social més elevat, que combinen objectius de recuperació ecològica i d’adequació de l’espai per a usos socials, així com la potenciació i divulgació de la biodiversitat, segons els criteris previs establerts.

Actualment el Pla de Can Tàpies s’utilitza majoritàriament com a aparcament per als vehicles i autocars que porten escoles al Parc i a la Font de la Cura hi ha una zona per a autocaravanes, una zona lúdica i d’esport per a gent gran i un espai de pícnic. Els treballs d’adequació d’aquestes zones preveuen traslladar, reordenar i renovar tots els serveis existents, fer una nova zona d’autocaravanes, renaturalitzar la llera del riu Calders i habilitar un camí vora el riu per a vianants i ciclistes. El projecte suposa també que es prohibirà la circulació amb vehicle motoritzat per tot aquest entorn per convertir-lo en un gran pulmó verd multifuncional.

El regidor de l’àrea de Medi ambient de l’Ajuntament de Navarcles, Josep Joan Roda, es mostra satisfet amb aquest projecte que ha comptat també amb una participació activa per part de diferents col·lectius del poble mitjançant un procés participatiu inicial. Amb aquest projecte Navarcles es dotarà d’una gran zona verda al costat del riu Calders que connecta amb les rutes de camins de la comarca i que vol ser visita imprescindible per interpretar tot l´ecosistema de ribera existent.

Roda considera que «aquest espai és un dels grans actius i atractius que té el poble de Navarcles que ha de permetre situar-lo com a referent comarcal a nivell de zones verdes i entorn, ja que té unes immillorables condicions des del punt de vista lúdic i mediambiental. És un gran pulmó verd al costat del riu Calders, envoltat d’una natura esplendorosa i per on passen un munt d’itineraris-rutes de camins de curt, mitjà i llarg recorregut».

El cost total de les obres sortirà a concurs per gairebé 590.000 euros, dels quals 336.000 corresponen a la primera fase que s’iniciarà els propers mesos.