Projecten un parc solar de 6,7 hectàrees i 11.200 panells a Fonollosa, prop de Sant Joan

L’empresa catalana Estebanell Generació, amb seu a Granollers, projecta la instal·lació d’un parc solar fotovoltaic de 6,7 hectàrees en un extrem del municipi de Fonollosa, a tocar de Sant Joan. De moment, es tracta només d’una petició, però d’entrada, la proposta convenç l’Ajuntament, que considera que «no generarà un impacte important ni en el nucli ni en la població perquè és de dimensions reduïdes», apunta l’alcalde, Eloi Hernàndez.

En concret, la proposta ubica el camp solar al costat del Pla de Palou, en una zona coneguda com l’Alzinar, molt a prop del polígon industrial del Pla dels Vinyats, que ja és al terme de Sant Joan. És un terreny en sòl no urbanitzable i amb una qualificació urbanística de protecció preventiva, que és el segon nivell més baix de protecció en sòl no urbanitzable en aquest municipi.

El projecte té un cost de 2,9 milions d’euros, i en total preveu la instal·lació d’11.200 panells solars d’estructura fixa que generarien una potència d’uns 9.000 KWh cada any, quan el consum anual de tot el municipi de Fonollosa és de 3.732 KWh, assegura Hernàndez. Seran plaques inclinades d’un màxim de 2,5 metres d’alçada, i hi haurà 25 aparells inversors per convertir la corrent contínua que generen les plaques en corrent alterna per introduir-la a la xarxa. L’alcalde posa en valor el fet que sigui una connexió soterrada «sense cables ni torres que generin impacte», i que en aquest cas evacuarà l’energia resultant fins a la subestació SE Congost.

L’empresa promotora ja va presentar la proposta a la Generalitat, que després d’analitzar-la la va traslladar a l’Ajuntament. Els tècnics municipals hauran de donar ara l’autorització administrativa prèvia al projecte, i es tornarà a elevar a la Generalitat, que és qui tindrà l’última paraula.

Aquest tràmit, que es va iniciar el mes de març passat, encara es podria allargar tot un any més fins que quedi conclòs, moment en què, si no hi ha cap imprevist, ja es podrà començar a construir el parc solar amb un termini d’execució d’entre 3 i 9 mesos. La seva construcció suposaria la segona instal·lació fotovoltaica del municipi després de la que hi van promoure fa uns anys empreses locals i particulars, i que va donar lloc a un parc de 4,5 hectàrees. L’alcalde defensa «la responsabilitat que ens toca assumir en l’energia neta», sempre que es tracti «de petites i mitjanes instal·lacions», apunta.