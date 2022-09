La Fumera, la Festa Major Alternativa de Sallent, torna després de dos anys de restriccions, i ho fa amb voluntat de potenciar més que mai la cultura com a defensa activa de la llengua catalana, amb un programa d'activitats que es desenvoluparan entre el 7 i el 12 de setembre.

El rerefons cultural a favor del català ja es farà pal·lès amb un primer tast d'activitats aquest mateix divendres, amb la taula rodona que hi ha prevista a les 8 del vespre a la plaça Joan Vilaseca amb representants de tots els centres educatius de Sallent i la lingüista Queralt Badia, sobre el català a l'escola i fora de l'escola. Després hi haurà un sopar de pintxos i un concert amb PD KAT a la mateixa plaça.

El programa es reprendrà dimecres, amb propostes diverses en què la música tindrà un pes especial, però també la dansa, espectacles diversos, jocs, tallers, activitats infantils i la cultura popular, amb la matinal que hi ha prevista diumenge al matí.

Així mateix, La Fumera, continuarà comptant amb el Passadís, l'espai gastronòmic amb una zona per seure, xerrar i menjar durant la festa, mentre que l'espai infantil La Carbonera ha programat un concert per a públic familiar el diumenge al vespre del grup Atrapasomnis a l'escenari de Cal Teia. També s'oferirà programació a El Pati, l'espai d'art i creació que enguany arrencarà dijous amb una aposta d’artistes locals. També hi haurà altres artistes convidades durant la festa com Keziah i Nadia Pessarrodona, en Roc Casagran i Guillem Cabra, a més d’oferir altres actes com un tast a cegues de la mà de Pessics Pastisseria. Així mateix, es podrà comptar amb el Magatzem, la zona més reservada per descansar i conversar, que comptarà amb convidats com Pa Torrat, DJ Laia Selectora, Mogambo i Guirigall Folk. Per altra banda, els concerts de nit a la plaça de Cal Teia s'encapçalen per Maio, Mireia Vives i Borja Penalba, Germà Negre, Rodrigo Laviña y su combo, Blu Versions, i Insershow, entre altres.

Tornen els CUBS

L’any passat La Fumera es va renovar amb els CUBS, sis contenidors de vaixell reconvertits en estructures modulars multifunció, des de barres, fins a un magatzem, cuina, guixetes o barraques senceres, finançats per més d’un centenar de veïnes de Sallent i entitats del poble. La iniciativa va néixer de la necessitat urgent de reformar la barraca i disposar d’un espai autònom, disminuir el temps de muntatge i desmuntatge, dignificar tota l’estructura i renovar l’experiència Fumera Aquest any, hi tornaran a ser.