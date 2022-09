Les entitats del lleure tenen dificultats per trobar monitors

Les entitats dedicades a l’educació en el lleure afirmen que han hagut de fer esforços per cobrir la demanda de monitors a les escoles que, durant el mes de setembre, oferiran una hora d’activitats de lleure, en les quals els infants es podran inscriure de forma voluntària. Un dels motius que assenyalen davant la falta d’interès és el poc atractiu que genera un contracte laboral amb poques hores. De fet, en diversos centres, els que s’encarregaran de vetllar els alumnes a les tardes seran els monitors del servei de menjador.

El director el CAE, Nasi Muncunill, posa de manifest les dificultats que han tingut a l’hora de trobar monitors per oferir el servei a les escoles, «en part perquè l’oferta de treballar una sola hora les tardes de setembre no motiva a la gent jove a apuntar-s’hi». Tot i això, remarca que, finalment, han aconseguit completar «gairebé tots els equips de monitors a les diferents escoles que han requerit el nostre servei, si bé n’hi ha algunes on encara falten forats per cobrir». Muncunill també destaca «la falta de planificació sobre aquestes hores destinades al lleure, tenint en compte que, a hores d’ara, no sabem exactament la quantitat d’alumnes que s’apuntaran a les sessions de la tarda».

Per la seva part, la directora de comunicació de la Fundació Pere Tarrés, Isabel Vergara, afirma que han cobert la demanda, principalment, «amb els monitors de menjador que presten servei en algunes de les escoles amb qui treballem, així com amb persones apuntades a la nostra borsa de treball». En el seu cas, també mostra incertesa sobre el nombre final d’alumnes que participaran en les activitats de lleure. «Nosaltres calculem que un 80% dels estudiants s’acolliran al servei, a partir d’aquí, treballarem sobre la marxa», remarca.