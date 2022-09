Les escoles busquen contra rellotge com oferir activitats de tarda a partir de dilluns

Les escoles de la Catalunya central es troben a les portes de començar un nou curs marcat pels canvis en el calendari escolar. Els directors dels centres consultats mostren el seu malestar per una mesura que consideren poc efectiva i precipitada, i posen de manifest la incertesa que els genera la manca de monitors per cobrir les activitats de lleure que han d’oferir les tardes de setembre i que són voluntàries. Demanen al Departament una valoració posterior sobre l’efectivitat dels canvis, i que destinin més recursos a incrementar el personal per oferir una educació de qualitat.

Una de les dificultats que esmenten els directors dels centres educatius és la planificació de l’hora de lleure que s’oferirà als infants a les tardes. En alguns casos, afirmen que, a hores d’ara, encara desconeixen si comptaran amb els monitors suficients, mentre que, en altres casos, assenyalen que encara no saben concretar el nombre d’alumnes que s’acolliran a les activitats de tarda al setembre.

«Hi ha una mica de desgavell en l’organització de l’hora de lleure, ja que només tenim dades provisionals dels alumnes que hi assistiran, per tant, haurem d’anar sobre la marxa», comenta el director de l’escola Collbaix de Sant Joan de Vilatorrada, Jesús Martínez. A la seva escola seran els monitors del menjador els encarregats de vetllar els infants en l’hora dedicada al lleure.

En altres punts de la regió, però, com a l’escola ZER (Zona Escolar Rural) del Solsonès, encara no tenen el servei de monitors cobert. La directora del centre, Sandra Sorolla, lamenta «l’abandonament que pateixen les escoles rurals, ja que estem completament desinformats sobre qui ens subministrarà aquest servei, i moltes escoles han optat per contactar directament amb les empreses».

En el cas de l’escola Catalunya de Navarcles, l’equip directiu es va posar a treballar a principis d’aquesta setmana, com a la majoria de centres de la regió central, per tal d’enllestir els preparatius per rebre els alumnes el dia 5 de setembre. El seu director, Alberto Fernández, destaca que l’avançament de curs els ha suposat un increment de la feina, tenint en compte que durant la primera setmana de juliol, que el Departament va preveure per preparar el curs, «els esforços es van centrar a tancar el curs anterior, un fet que ha provocat que, ara a l’agost, tinguem la sensació que ens falten dies per poder reunir-nos amb el claustre, disposar les aules i acabar de quadrar els horaris abans de l’arribada dels estudiants a l’escola».

En la mateixa línia s’expressa la directora de l’institut escola Pompeu Fabra del Pont de Vilomara, Rafi Aranda, que apunta que, el fet d’establir un horari intensiu el mes de setembre, els ha suposat més feina, pel fet que «s’han d’ajustar dos horaris diferents». Explica que estan treballant amb poc marge de temps, «ja que encara esperem que ens portin les taules i les cadires per a les aules dels alumnes del curs de quart d’ESO, que estrenem aquest any». La mateixa sensació de treballar contra rellotge també la descriu el director de La Salle de Manresa, Jordi Massegú, que considera que, «si bé els canvis tenen la finalitat d’afavorir a la conciliació familiar, s’han aplicat de forma precipitada, sense valorar els avantatges i desavantatges que suposa per a la comunitat educativa i les famílies».

Davant del malestar general, la majoria de responsables de les escoles remarquen la necessitat de fer una valoració posterior sobre l’efectivitat dels canvis en els horaris i el calendari escolar per tal de ponderar si val la pena destinar els recursos en aquest àmbit per afavorir la conciliació familiar. Per a molts directors, és més prioritari destinar recursos en augmentar el personal als centres per tal de poder reduir les ràtios i oferir una educació de qualitat. De fet, el Departament d’Educació ha posat sobre la taula una partida de 170 milions d’euros que permetria contractar més de 1.400 mestres i 2.000 professors, una oferta que està supeditada al fet que els sindicats desconvoquin les vagues. En aquesta línia, la directora de l’escola Doctor Ferrer d’Artés, Elena Lloses, posa de manifest que enguany s’han suprimit els reforços covid, «un fet que encara agreuja més la falta de mans que patim a les escoles». Comenta que, en el cas de l’escola d’Artés, hi ha aules que superen la ràtio amb 27 alumnes. «Si volem millorar l’educació», afirma, «cal treballar en grups més reduïts que afavoreixin les noves formes d’aprenentatge, basades en el raonament i el treball en grups».