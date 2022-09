Cardona recuperarà, del 10 al 13 de setembre, el format habitual de la festa major després de dues edicions marcades per les limitacions de la covid. Els tradicionals corre de bou, el ball de Bastons, el de l’Àliga o la trobada de Gegants són alguns del principals actes de la festa que, com a novetat, recuperarà l’antic correfoc. El corre de bou es viurà també un altre cop amb tota la seva intensitat però, com a novetat, l’aforament a la plaça de bous, que té una capacitat per a 2.000 persones, és limitarà a un màxim de 1.400 per qüestions tècniques i de seguretat.

L’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, afirmava ahir durant la seva presentació que la festa «torna amb tota la seva plenitud, amb més força i més actes que mai». Estruch destacava també els 350 anys d’història d’una festa que «reafirma el sentiment de pertinença al poble» i que aquest any serà més accessible per les persones amb mobilitat reduïda, amb zones específiques, i reforçarà el dispositiu de seguretat i emergència. Un altre des aspectes rellevants és que es reduirà l’aforament a la plaça de bous, que té capacitat per a 2.000 persones i enguany l’entrada es limitarà a 1.400 «per motius tècnics i de seguretat». El regidor de Cultura i Festes, Salvador Campos, presentava com a novetat, entre la quarantena d’actes que s’han programat, el correfoc que es farà dissabte vinent. Es tracta d’un acte que «que ja havia existit fa anys i que es reincorpora a la festa», sota l’organització de Bruixes de Cardona i amb la participació del Drak Kalium. També hi haurà el tradicional castell de focs, que enguany es farà el dilluns enlloc del dimarts «perquè en pugui gaudir més gent del poble». Buhos, Les que Faltaband, Les Anxovetes o l’Orquestra Cimarron són alguns dels caps de cartell musicals de la festa, que arrencarà dimecres vinent amb el pregó institucional i que inclourà els actes a l’entorn de la Diada. Campanya per erradicar i prevenir les violències sexuals Coincidint amb l’arribada de la festa major, l’Ajuntament de Cardona ha posat en marxa una campanya per reafirmar el seu compromís amb l’eradicació de les violències sexuals i la seva prevenció. Porta el nom #NomésSíésSí i consta de cinc vídeos que s’aniran publicant a les xarxes socials del consistori. Segons la regidora d’Igualtat, Maria Camps, «volem que aquesta campanya serveixi com a eina per afrontar conjuntament aquesta problemàtica, així com per acompanyar i atendre a totes les persones agredides».