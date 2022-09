«Un company de feina tenia una casa a Saldes i mig de broma mig de debò vam començar a plantejar la idea de muntar un refugi de muntanya a tocar del Pedraforca». D'aquesta manera explicava el santjoanenc Josep Maria Torra l'any 2016 a aquest mateix diari com va començar l'aventura d'obrir un restaurant al Berguedà. Torra, traspassat aquest dimarts passat als 86 anys, va ser l'ànima durant dècades de l'Hostal Pedraforca, un dels establiments més emblemàtics de la comarca.

Torra era mecànic i va treballar durant 35 anys a la Pirelli, mentre que la seva dona, la Pepita Seguí, l'altra ànima de l'hostal, era modista. Com un mecànic i una modista de trenta anys, sense experiència? El 1965 van començar aquest projecte juntament amb un altre matrimoni amb qui van ser socis durant uns anys. «No teníem ni experiència ni diners», deia la Pepita en el reportatge publicat el 2016, «i vam començar amb una mà al davant i l’altra al darrere. Vam anar fent de mica en mica l’edifici, que va començar amb dues plantes i un àtic». No hi va haver cap inauguració oficial, perquè quan encara hi havia els obrers, algunes persones ja demanaven per allotjar-s’hi. I a poc a poc, el negoci va anar creixent fins a tenir 24 habitacions amb capacitat per a més d'una seixantena de clients, una terrassa única i una carta amb l'arròs amb ceps com un dels principals reclams.

Per a Torra, el tracte familiar sempre va ser «clau» per treballar de cara al públic, fossin clients coneguts o no. I així ho van mantenir fins que la parella es va jubilar. Aleshores al capdavant del negoci s'hi va posar Jordi Torra, un dels fills, i la seva dona, Clàudia Matamala.