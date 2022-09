L’escola Pla del Puig de Sant Fruitós ultima el trasllat al nou edifici i obrirà dimecres

Els alumnes de l’escola Pla del Puig de Sant Fruitós de Bages començaran el curs el proper dimecres, 7 de setembre, i no dilluns com la resta de l’alumnat d’infantil i primària. Estrenaran el nou edifici que substituirà els barracons que hi havia fins ara, i el departament d’Ensenyament ha donat dos dies de marge al personal del centre per acabar de col·locar a lloc tot el material que l’Ajuntament ha traslladat recentment d’un lloc a l’altre.

De fet, part de l’equip docent d’aquesta escola s’ha incorporat a la feina abans del què pertocava per poder anar col·locant i distribuint el mobiliari, i per poder organitzar els espais segons les seves necessitats. Fa un mes que l’Ajuntament va contractar una empresa especialitzada que, amb l’ajuda de personal de la brigada municipal, va fer el trasllat des dels barracons cap a l’edifici nou, però és el mateix centre qui l’ha d’anar posant a lloc, explica l’alcaldessa, Àdria Mazcuñan. Ja fa uns dies que aquest trasllat es va completar i els mòduls prefabricats s’han deixat buits, però el fet que enguany el curs hagi avançat la data d’inici una setmana, ha deixat menys dies de marge just després de les vacances per acabar d’enllestir del tot la feina, i s’ha convingut amb el departament la possibilitat d’iniciar el curs el dia 7. Tots els alumnes del centre, des de P3 i fins a 6è, dimecres estrenaran l’edifici nou que el departament ha construït en un solar molt proper als barracons, i on s’havien fet les classes des que es va crear aquesta escola el curs 2007-2008. El nou edifici, més espaiós, consta d’una part només amb planta baixa i una altra part amb primer pis. A la baixa, hi haurà el parvulari, administració i direcció, despatxos i seminaris, la sala de l’AMPA, la biblioteca, aules de laboratori, psicomotricitat, la cuina i el menjador. A la primera, els sis cursos de primària, sales polivalents, seminaris i serveis. Hi ha pendent el segon pavelló de Sant Fruitós, que servirà de gimnàs a l’escola i està en vies de construcció. Es farà una plaça a l’espai que quedarà lliure dels barracons L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages està treballant en la redacció del projecte d’adequació d’una plaça pública a l’espai on fins ara hi havia els mòduls prefabricats de l’escola Pla del Puig, i que ara, amb el nou edifici, quedarà buit. L’equip de govern considera que l’opció d ela plaça és idònia «per recuperar aquest espai», que ja és municipal i d’aquesta manera se’n podrà fer un ús públic, explica l’alcaldessa, Àdria Mazcuñan. La retirada dels mòduls prefabricats és a càrrec del departament, que no ha precisat quan la realitzarà. Tanmateix, Mazcuñan confia que serà en les properes setmanes, de manera que el nou espai podria estar condicionat en uns mesos, si bé encara s’ha d’acabar de definir exactament què s’hi farà.