L’espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent celebra 5 anys ensenyant les entranyes del teatre

Cap detall ha faltat als recorreguts teatralitzats per ensenyar les parts més íntimes de l’Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent aquest dissabte al vespre. Per celebrar els 5 anys s’ha volgut fer de manera original, obrint les portes de l’espai per a tots aquells que no l'havien vist més enllà de la sala de butaques.

Tot estava teatralitzat per fer de la visita, una experiència. I quan és tot, és tot. Fins i tot hi havia espai per a la interpretació d’una parella infiltrada al públic. La seva missió era fer creure als assistents que la parella s’havia sentit ofesa per una broma feta que s’havia fet tot fent referència als veïns de Balsareny. Al final, però, tot quedava en riures i en una gran felicitació pels actors.

Seguidament, en mans de la maquilladora Marta Xipell, la visita mostrava com és l’espai on es maquillen els actors i les actrius abans dels espectacles, és a dir, el camerino. En un tancar i obrir d'ulls maquillaven una persona dels assistents tot semblant Freddie Mercury.

I més endavant, una persona feia servir les dutxes de l’espai Cultural Fàbrica Vella per consum propi. Després de la dutxa, era moment per anar cap amunt, i hi havia més intèrprets. Aquesta vegada per la persona encarregada de fer pujar i baixar l’ascensor. Era a una de les parts altes del teatre, a la sala més polivalent, on s'esperava un avi per explicar les seves batalletes al públic.

Un cop deixant de banda l’ascensor i les historietes, era el moment per veure un petit clip en relació amb algunes de les obres que havien tingut cabuda dins de la programació de la Fàbrica Vella. I més endavant, tocava veure els terres de la Fàbrica Vella, allà on es guarden totes les eines necessàries per poder dur a terme les obres d’aquell cap de setmana.

Abans d’acabar, però, era el moment també per donar llum a un lloc fosc i amagat. Un dels que està a la part més alta. L’espai que aguanta la teulada de la Fàbrica Vella. Un racó on la foscor i la solemnitat imperen a parts iguals.

I al final, quedava l’espai dels tècnics de so i d’il·luminació. Tot plegat arrodonit per un petit espectacle improvisat agafant gent voluntària d’aquella visita.

En definitiva, cinc anys que amb les visites teatralitzades acabaven amb una copa de cava i un bon pica pica.

5 anys, amb periodistes, actors i moltes entitats dalt de l’escenari

Sallent ha celebrat l’aniversari de la Fàbrica Vella i ho ha fet repassant les grans obres des del 2017, quan es van obrir portes. Persones com Antoni Bassas, Bruno Oro o Quin Masferrer, el Foraster, han omplert les butaques de l’espai que ara fa 5 anys va ser inaugurat per Carles Puigdemont.

Uns últims dos anys, però, que han estat marcats per la pandèmia on s’han hagut d’arremangar les mànigues per poder omplir l’espai polivalent de diferents espectacles. A més, a part del teatre, també es posen en escena els cicles “Gaudí” on el teatre es converteix en cinema. Això, sí, des de la regidora de Cultura, Diego Miranda, assegurava que l’objectiu és obrir encara més les portes a les entitats el poble.