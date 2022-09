Sant Salvador de Guardiola va voler fer ahir un acte de justícia amb el seu passat i especialment amb Francesc Enrich Sellarès, que va ser alcalde republicà al municipi fins que l’any 1939 va morir assassinat pel bàndol franquista al Camp de la Bota de Barcelona amb 34 anys. «Érem dels pocs pobles que encara no havíem fet un homenatge al seu alcalde afusellat», apuntava l’alcaldessa Georgina Mercadal, i ahir va ser el dia, amb un acte que va aplegar mig centenar de persones i que va posar en valor la figura i la memòria de l’exalcalde.

L’homenatge va comptar amb la presència de descendents d’Enrich entre els quals hi havia la seva besneta Mònica, que va lloar amb un breu relat el compromís del seu besavi amb el poble i amb el càrrec que hi ostentava. Va recordar que «ell mai va voler marxar a l’exili perquè tenia la consciència tranquil·la de no haver comès cap delicte de sang, però el feixisme campava lliurement i el seu odi el va acabar afusellant». Per això va voler ressaltar «la necessitat de no oblidar i de conèixer el passat, que ha condicionat el present i cal que no condicioni el futur».

La besneta d’Enrich va explicar el desconeixement que la família va tenir sempre d’on havia mort realment l’exalcalde i on havia estat enterrat, fins que una intensiva recerca que ella mateixa va dur a terme fa uns anys en va desvetllar les incògnites, i des d’aleshores la família puja cada any al cementiri de Montjuïc per honorar a Francesc Enrich, enterrat al Fossar de la Pedrera. El 18 de maig del 1939 va ser afusellat juntament amb el secretari municipal Josep Servitja Tatjer, i el jutge de Pau de Sant Salvador, Joan Pujolà Rius.

L’acte d’ahir va descobrir dues plaques en una de les parets exteriors de l’Ajuntament, una dedicada a Enrich, i l’altra a totes les víctimes de la Guerra Civil del municipi. En acabat, l’historiador Genís Frontera va fer una xerrada en què va emmarcar la figura d’Enrich en el context de l’època.

L’alcaldessa, Georgina Mercadal, va apuntar la possibilitat, a partir d’ara, d’organitzar algun acte en memòria d’Enrich cada 18 de maig, si bé l’any que ve s’escaurà en període preelectoral.