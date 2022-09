L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet critica la manca de racionalitat en els horaris dels trajectes en bus de la línia entre Manresa i la Universitat Autònoma de Barcelona amb parada al municipi, i reclama una revisió perquè el servei s’ajusti a la necessitat dels estudiants, que en són els usuaris potencials.

El servei el presta la companyia Sagalés, que ja ha informat dels horaris que s’aplicaran a partir d’aquest setembre. En el trajecte d’anada cap a l’Autònoma, només tindrà parada a Sant Vicenç una de les vuit expedicions que surten de Manresa, en concret la de les 6 de la tarda, que s’aturarà a la plaça del Pi de Sant Vicenç a les 18.15h. En sentit invers, en canvi, hi ha set expedicions des de la UAB fins a Manresa, i en aquest cas el bus s’aturarà dues vegades al municipi. Serà a les 8.50h i a les 9.45h del matí, però en direcció a Manresa quan en aquest horari l’Ajuntament reclama viatges cap a la universitat.

De fet, aquesta és una situació molt similar a la de l’any passat, amb la diferència que s’hi ha incorporat l’expedició de la tarda, que fins ara no feia parada a Sant Vicenç, i que l’Ajuntament també considera poc ajustada a les necessitats.

L’alcaldessa, Adriana Delgado, insisteix que tot plegat «evidencia que aquests horaris no són útils per al col·lectiu de joves universitaris del nostre municipi que es desplacen cada dia a la Universitat Autònoma de Barcelona», i per això el consistori demana que s’adaptin les expedicions que tenen parada dins del nucli urbà , a la plaça del Pi, en horaris compatibles als horaris universitaris. O sigui, a primera hora del matí i al migdia en sentit UAB, i també al migdia i a última hora de la tarda en sentit Manresa.

Davant d’aquesta incongruència, l’Ajuntament de Sant Vicenç fa arribar la seva petició al Servei Territorial de Transports de Barcelona del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat. Li demana que reconsideri els horaris en què la línia d’autobús que connecta la capital del Bages i el campus de la UAB s’atura al municipi.

Una parada del bus exprés

L’alcaldessa també fa extensives les peticions de millora en la línia de bus exprés que connecta Barcelona i Manresa, En aquest sentit, proposa que s’estudiï la incorporació d’una parada al municipi de Sant Vicenç, la qual cosa «permetria la connexió entre el municipi i la zona universitària a l’Avinguda Diagonal». I és que ara, als universitaris de Sant Vicenç que els cal desplaçar-se fins a la Diagonal han d’anar fins a Monistrol de Montserrat per poder accedir a aquest servei.