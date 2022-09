Educació cobreix la demanda de monitors amb alguns forats

Les escoles de la regió central han encetat aquest dilluns el curs pendents de l’organització de les tardes de lleure previstes durant el mes de setembre. En la majoria de centres han pogut cobrir la demanda de monitors, però encara hi ha algunes direccions preocupades per la falta de personal per a aquestes hores.

Un dels casos és l’escola ZER (Zona Escolar Rural) del Solsonès. La directora del centre, Sandra Sorolla, explica que inicialment s’havien previst dos monitors per cadascun dels set centres que formen part de la ZER del Solsonès, «però només ens n’ha arribat un per cada escola, un nombre insuficient especialment en els centres que ronden la trentena d’alumnes». La nova escola El Vinyet de Solsona arrenca el seu primer curs escolar complet En un altre punt, a l’escola Doctor Ferrer d’Artés, també mostren incertesa per la falta de monitors. La directora, Elena Lloses, apunta que només tenen quatre monitors confirmats, dels nou que necessiten per cobrir les activitats de les tardes. Tot i això, comenta que, en el seu cas, comencen el curs demà, ja que és Festa Major a Artés, un fet que els dona més marge per trobar professionals. Una tornada a l'escola més complicada: «S’han encarit tots els productes» La directora territorial d’Educació a la Catalunya central, Gemma Boix, afirma que al 98,5 % dels centres es pot començar amb normalitat i que estan treballant per resoldre els desajustos en el personal d’alguns casos puntuals. També assegura que la mancança que presenten algunes escoles és menor i els alumnes poden quedar-se amb normalitat.