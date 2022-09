L’Equip d’Atenció primària (EAP) de Sant Joan de Vilatorrada, ha obert el període d’inscripcions per a la sessió informativa que es farà el 21 de setembre, i en què es promourà la creació de la Taula de Salut Comunitària, un espai de trobada format per professionals de l’Equip d’Atenció Primària, representants dels ajuntaments, entitats i la pròpia ciutadania. La sessió és oberta a veïns i veïnes dels municipis on dona servei l’EAP: Sant Joan, Fonollosa, Rajadell i Aguilar de Segarra.

Aquesta primera sessió del dia ha de servir per escollir les persones que constituiran la Taula de Salut Comunitària, i la idea és que aquest grup estable de treball realitzi, a partir de setembre, reunions periòdiques trimestrals, cadascuna en un dels municipis implicats en aquesta iniciativa. La voluntat és que el nou espai estigui format per professionals de la salut i la farmàcia, representants polítics, entitats del territori i la ciutadania, amb l’objectiu que esdevingui un grup estable de treball on poder compartir inquietuds i propostes de millora de l’atenció primària i planificar noves activitats de salut comunitària. Alhora, serà un espai d’escolta activa que permetrà a professionals de l’ICS explicar la seva feina i resoldre dubtes.