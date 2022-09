L’Ajuntament de Santpedor ha finalitzat les obres de nova urbanització d’un tram del carrer Pau Casals, situat davant de la nova escola La Serreta, de manera que ja estarà a punt en el moment en què pugui entrar en servei l’edifici, que encara està en construcció.

El projecte d’urbanització, que ha tingut una durada aproximada de tres mesos i un cost de prop de 200.000 euros, ha fet arribar les xarxes de serveis a la nova escola La Serreta. Aquest carrer dona accés als vianants al nou centre, i la seva urbanització ha permès crear un ampli accés davant del conjunt del futur equipament, amb l’objectiu de facilitar la recollida d’alumnes amb vehicle.

Amb aquests treballs també s’han habilitat les voreres de davant dels accessos de l’escola, així com una zona de parada ràpida per deixar els alumnes coneguda amb el nom de petó i adéu, i han permès la creació de les xarxes de serveis i telecomunicacions, entre d’altres.

L’equipament obrirà el 2023

Com ja va explicar aquest diari, és previst que les obres de l’edifici de la nova escola, que està portant a terme el departament d’Educació des de finals del 2020 en uns terrenys cedits per l’Ajuntament, estiguin enllestides a finals d’any.

Aquests treballs posaran fi a l’ús dels mòduls prefabricats on actualment fan classes els alumnes, que esperen el nou edifici des que es va estrenar aquesta escola ja fa uns anys.

El trasllat definitiu del mobiliari i de tot el material dels barracons es faria durant les vacances de Nadal per no entorpir el funcionament del curs, i per tant, el segon trimestre ja es faria al nou edifici.