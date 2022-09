La Torre Abadal d'Avinyó, una joia modernista de propietat privada i declarada Bé Cultural d'Interès Local, es mostrarà per primera vegada interiorment al públic amb una proposta de visites guiades previstes per al dissabte 1 d'octubre. Les entrades, que són limitades, ja es poden adquirir de forma anticipada a través de la pàgina web torreabadal.com, i el que es reculli de la seva venda, servirà per al manteniment de l'immoble.

La Torre va ser un encàrrec que l'advocat, polític i propietari rural Antoni Abadal i Portella va fer l'any 1907 a l'arquitecte Alexandre Soler i March, deixeble de Lluís Domènech i Montaner, per fer-hi la segona residència familiar. La seva construcció segueix les tendències estilístiques de començament del segle XX, combinant les tècniques i els elements característics de les anomenades arts menors del corrent modernista. Actualment, la casa encara conserva la majoria d'aquests elements i decoracions pròpies de l'època. Durant les dues últimes edicions de la Fira dels Matiners se n'havien ensenyat els jardins i el celler, i ara es podrà visitar per primer cop el seu interior. S'oferiran tres opcions de visita. Una consistirà simplement amb un itinerari guiat, i les altres dues incorporaran un toc gastronòmic, l'una amb DO Pla de Bages, i l'altra amb vermut.