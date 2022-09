Castellbell acaba les obres per reduir la velocitat a la travessera urbana

Castellbell i el Vilar va presentar ahir la millora de la travessera urbana de la carretera C-1411a, al nucli del Borràs (el carrer Joaquim Borràs), després de la fi d’unes obres finançades per la Diputació de Barcelona que van començar el passat mes de març. Els treballs han consistit en la creació de passos de vianants, la col·locació d’elements reductors de velocitat, com ara plataformes elevades, o la millora de l’accessibilitat de les parades d’autobús, amb l’objectiu de millorar la seguretat viària del municipi.

En la visita final d’obres, va participar el diputat d’Infraestructures i Espais Naturals, Pere Pons, acompanyat per l’alcaldessa de Castellbell, Montserrat Badia, per veure in situ el resultat de les diferents actuacions, que han tingut un cost de 112.469,50 euros. En la seva intervenció, Pons va remarcar que, malgrat semblar unes obres senzilles, «tenen un impacte molt favorable en la millora de les condicions de seguretat viària, tenint en compte que és una via àmpliament transitada per vianants i vehicles».

En total, s’han dut a terme vuit actuacions en un tram recte de 650 metres de la travessera. Principalment, s’han col·locat plataformes elevades amb el propòsit de reduir la velocitat dels vehicles, després de detectar velocitats màximes superiors als 50 km/h en diversos punts de la via. En paral·lel, s’ha intervingut en cruïlles, com la del camí del Puig, on es troba un parc infantil, amb l’ampliació de les voreres o la creació de nous passos de vianants. Finalment, també s’han adequat espais d’estada còmodes a les marquesines de la travessera.

En referència a les actuacions, Badia va expressar la seva satisfacció per uns treballs que «suposen una important millora en un dels principals carrers del municipi, on conflueixen els vianants, en ser una zona comercial, i un alt volum de vehicles que entren al poble». De fet, va explicar que les obres es van tirar endavant després d’analitzar la densitat de la via, on circulen una mitjana diària de 3.495 vehicles, l’11% dels quals són vehicles pesants, i constatar que en la majoria dels casos la velocitat era major de la permesa. En aquest sentit, va assenyalar que, amb els dies que porta en servei, «s’ha demostrat que es redueix el risc d’accidentalitat».