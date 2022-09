El nombre de casos positius a la Catalunya central és el més baix dels últims 10 mesos

El nombre de casos de covid a les comarques centrals continua anant a la baixa. Ho fa des de finals de juliol, quan per primera vegada en pràcticament nou mesos es va baixar del miler de casos. La darrera setmana a Atenció Primària s’han diagnosticat 230 casos. Són dades de la setmana del 29 d’agost al 4 de setembre. A l’anterior n’hi havia una quarantena més. La regió sanitària de les comarques centrals presta assistència al Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Anoia i Osona.

Els 230 casos positius és la xifra més baixa registrada des del novembre de l’any passat i des que s’aplica el nou protocol per detectar la covid. No es tenen en compte els casos un per un, com va passar els primers mesos de l’emergència sanitària a finals del passat mes de març, sinó que es fa servir el sistema sentinella. En general, el nou protocol estableix que les proves de diagnòstic davant de símptomes de la covid es facin només en persones majors de 60 anys, immunodeprimides i embarassades, en entorns sanitaris o en residències. També en aquells casos que requereixin ingrés.

Per edats, la majoria de persones amb covid tenen entre 15 i 44 anys, amb 71 positius, anys, seguides de les de 45 a 59 amb 52.

Abans de l’hivern

Cal remuntar-se a l’octubre de l’any passat per trobar la xifra més baixa de persones amb diagnòstic positiu. Llavors eren 254. A partir d’aleshores i coincidint amb l’arribada de l’hivern les persones que es van infectar es va començar a disparar. El pic va arribar la tercera setmana de gener amb 15.565 casos. A partir d’aleshores va tornar a baixar i a finals de juliol, fa un mes escàs, es va baixar del miler de casos. Se’n van detectar 715. Les setmanes següents n’hi van haver 498, 334, 256, 270 i els 230 positius de l’última setmana.

Fa just un any els positius diagnosticats per covid eren 654, i el 2020 n’hi havien, aquesta mateixa època, 1.092.

Nou persones a l’UCI

Segons dades de Salut, diumenge hi havia a Catalunya nou persones ingressades a l’UCI, set menys que no pas el dia 1 de setembre. Cap d’elles a Manresa. D’aquestes, dues a la regió sanitària central. El passat mes de gener, i d’això no fa pas tant, n’hi va arribar a haver 527.

A l’àrea sanitària de la Catalunya central hi ha hagut la darrera setmana una defunció a causa de la infecció, segons les darreres dades del departament de Salut.