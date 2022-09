Les persones majors de 16 anys empadronades a Sant Joan de Vilatorrada poden votar fins al proper 19 de setembre com volen que sigui la bandera del poble. «No en tenim i en volem una», la primera que tindrà el municipi com a pròpia, diu l’alcalde, Jordi Solernou, i seran els mateixos veïns i veïnes qui l’escolliran amb unes votacions que seran vinculants.

L’Ajuntament té oficialitzat l’escut municipal des del 1984. L’any 1991 va iniciar els tràmits per disposar també d’una bandera, però no va arribar a prosperar cap proposta, i no ha estat fins fa uns mesos que s’ha reprès la iniciativa a partir d’un acord de ple. El consistori va demanar assistència a la Direcció General d’Administració Local, i a partir dels elements que ja apareixen a l’escut s’han elaborat dos dissenys alternatius que ara se sotmeten a votació.

En tots dos apareixen dues torres, d’argent i d’or, que deriven de l’etimologia del nom del municipi «Vila torrejada», i que fan referència als dos nuclis principals del municipi: Sant Joan de Vilatorrada i Sant Martí de Torroella. La diferència es troba en la presència o no de la corona reial i el crepte, com a atributs de la Verge Maria i que representen el nucli de Joncadella. Tots dos elements consten a la versió heràldica, i en canvi, en la versió vexil·lològica se substitueixen per una barra diagonal, que té el mateix significat que la corona.

Les votacions es poden fer a través de la pàgina web municipal o bé presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. S’haurà d’escollir una de les dues opcions i només es podrà votar un cop. El vot quedarà registrat i es farà la corresponent comprovació al cens.