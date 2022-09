Ahir va ser el primer dia de classes als instituts catalans. La jornada va transcórrer sense cap incident als centres d’ensenyament secundari de la regió central, segons informa la directora territorial d’Educació a la Catalunya Central, Gemma Boix.

Segons dades proporcionades pel departament d’Educació, a tota la regió hi ha 19.283 alumnes que cursen l’ESO, 4.753 dels quals han començat l’etapa de secundària aquest any. Per comarques, el Bages és la que té més estudiants de secundària amb un total de 8.454. En segon lloc, es troba Osona, que té 8.031 alumnes a l’ESO. La següent comarca és el Berguedà, amb 1.573 alumnes, en quart i cinquè lloc hi ha el Solsonès i el Moianès amb 562 i 448 alumnes, respectivament. Al capdavall de la llista d’alumnes de secundària de la regió central està situada la comarca de l’Anoia, que només manté 8 municipis a la Catalunya Central després de la creació dels serveis Territorials del Penedès.