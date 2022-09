Els provaquetes de Santpedor es mobilitzen per recuperar la festa

Els partidaris dels actes amb vaquetes a la Festa Major de Santpedor en defensaran la recuperació amb accions informatives, una penjada de cartells i un acte festiu aquest proper dissabte, en el marc de la campanya que hi ha oberta abans de la consulta prevista per al diumenge 18 de setembre, en què totes les persones empadronades al municipi majors de 16 anys estan cridades a les urnes per votar si volen o no que l’activitat es reincorpori al programa festiu.

Serà la segona consulta en tres anys després que la primera, el novembre del 2019, i en aquell cas promoguda per l’Ajuntament, va decidir suprimir la festa per un estret marge de vots. Ara també l’organitza l’Ajuntament, però no es pronuncia perquè qui la promou són els defensors de l’activitat amb vaquetes emparant-se en la llei, que permet una nova consulta després d’haver recollit més de 1.100 firmes de les 630 que necessitaven per impulsar-la. «L’èxit d’aquelles signatures ens reafirma les ganes que hi ha de voler recuperar les vaquetes», apuntava ahir des de la comissió promotora, Daniel Davins. Acompanyat d’altres impulsors de la iniciativa, va presentar públicament les accions de campanya a la sala de plens, davant de mig centenar de persones.

Com a promotora de la nova consulta, la comissió diu que vol prendre part en la campanya i «donar la cara» per a una festa major «que volem que sigui per a tothom», i sense que ningú se’n pugui sentir exclòs per l’absència de vaquetes, que consideren «un sentiment de poble» i asseguren que era «l’acte més multitudinari de la festa major». Davins denunciava «les campanyes agressives» que diu que els defensors de les vaquetes han patit per part de col·lectius ecologistes «que no són ni del poble», i de qui assegura que «ens han menyspreat amb mentides, insults i acusacions de masclistes», quan diu que les dones tenen total cabuda a la festa.

En nom de la comissió, Davins va defensar una activitat, la de les vaquetes, que es va celebrar ininterrompudament des del 1981 i fins que es van suprimir mesos després de la Festa Major del 2019. Va explicar que van sorgir arran «del poc interès» dels joves de l’època per la Festa Major, i que haurien proposat l’activitat de les vaquetes després que l’Ajuntament els demanés idees per motivar-los. Va assegurar que en tot moment es procura «pel benestar dels animals», que surten a la plaça «sis o set minuts i es tornen al corral». Fins el 2019 se celebraven tres sessions, dissabte al matí i diumenge al matí i a la tarda, d’aproximadament una hora de durada cadascuna, en què es convida el públic a agafar un pernil que hi ha penjat al capdamunt d’un pal enmig de la plaça «protegit» per una vaqueta.

La campanya és oberta des de dilluns, però fins ara no havia transcendit cap activitat ni per part dels defensors ni dels detractors de la festa. Els primers penjaran una gran pancarta a la carretera principal i multitud de cartells pel poble, i també informaran la població sobre la consulta, Tanmateix, l’acte central serà aquest dissabte, a 2/4 de 8 a la Plaça Catalunya, amb una exhibició de gossos d’atura amb el campió de Catalunya, que és santpedorenc, seguit d’un ball per a gent gran, una botifarrada, i una festa amb dj.