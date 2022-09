L’ICS Catalunya Central té en estudi diversos projectes d’aplicació de la intel·ligència artificial (IA), bàsicament centrats en els camps de les radiografies i les imatges de la pell i dels ulls. L’objectiu és anar introduint mètodes d’aquest tipus a l’atenció primària com a eina de suport als professionals sanitaris per millorar l’assistència, sobretot en àmbits rurals.

Una de les proves pilot en què està treballant la Unitat de Recerca i Innovació de l’ICS és en el camp de la dermatologia per valorar la precisió diagnòstica d’una eina de lectura d’imatges de la pell. És liderat per la metgessa Anna Escalé, presidenta del Col·legi de Metges al Berguedà, i consisteix a recollir una imatge de la lesió cutània, enviar-la als serveis de dermatologia dels hospitals de referència, i analitzar-la posteriorment per l’algorisme d’IA anomenat Autoderm®, per comparar la precisió diagnòstica de les tres parts, tenint com a estàndard de referència el consens diagnòstic entre dos o tres dermatòlegs. Escalé valora que «és important que els professionals d’atenció primària formem part dels equips que desenvolupen aquests algorismes i també del procés de validació externa, per garantir que aquestes eines resulten realment útils en la pràctica clínica».

Un altre dels projectes en marxa és en el camp de la imatge del fons de l’ull, per detectar malalties de la retina central i del nervi òptic en pacients diabètics. L’estudi, encapçalat per la directora de l’Equip d’Atenció Primària Navarcles-Sant Fruitós-Santpedor, Alba Arocas, es du a terme al CAP Bages i té com a objectiu millorar el cribratge de la retinopatia diabètica (una de les principals causes de ceguesa al món), així com d’altres patologies com el glaucoma. S’han recollit imatges del fons de l’ull d’un miler de pacients, dels quals 153 són del Bages, Berguedà i Moianès. Ara se’n farà la comparació a través de la lectura que en fan professionals mèdics d’atenció primària, oftalmòlegs i el sistema d’intel·ligència artificial. «Ara és el metge o metgessa de família qui determina si les imatges apunten a una possible patologia i deriva el pacient a l’oftalmòleg. Si les dades de l’estudi són positives, podríem estalviar-nos aquestes visites», explica Arocas.