La Festa Major de Sallent presenta una programació musical potent i una àmplia oferta de propostes culturals, esportives i lúdiques per a tots els públics, des d'aquest divendres dia 9 fins dilluns, 12 de setembre.

Un dels principals atractius és el concert de Doctor Prats, que actuarà dissabte a 2/4 d’11 de la nit a la Torre del Gas. El grup ha publicat aquest any el disc Pel cantó bo, amb temes que interpretaran a Sallent, i on tampoc no hi faltaran cançons d’altres àlbums que s’han convertit en les més populars del grup: Caminem lluny, Al final tot anirà bé o Les nits no moren mai.

A més de Doctor Prats, la programació de dissabte inclou una altra proposta musical destacada: l’Orquestra Maravella, que amenitzarà el concert de tarda, a les 7, i el ball a partir de les 10 de la nit. L’escenari de la Maravella serà a la plaça Sant Antoni Maria Claret.

El dia abans, aquest divendres, la música ja tindrà un paper destacat a Sallent amb el concert del grup de versions The Txandals, a 2/4 d’11 de la nit a la plaça Sant Antoni Maria Claret. Parel·lelament, a partir de les 10 i a la Torre del Gas, la Nit de DJ’s amb Dj Arzzet, Mark G i les Dj’s Moonies atraurà principalment al públic jove.

Les actuacions d'aquest divendres tindran lloc després del pregó de festa major a càrrec del Dimoni de Sallent, que tal com destaca el regidor de Cultura i Festes, Diego Miranda, «enguany el pregoner serà un element de la cultura popular, en comptes d’alguna personalitat del poble destacada a nivell cultural, com es feia els últims anys». Serà a 2/4 de 9 del vespre a la plaça de la Vila. A continuació, L’Esvalotada despertarà la festa a ritme de carraques.

I diumenge i dilluns, l’ingredient musical també hi serà present. Diumenge, l’orquestra Metropol amenitzarà el concert de les 7 de la tarda i el ball de 2/4 d’11 de la nit, a la plaça Sant Antoni Maria Claret. I dilluns, la banda de gòspel sallentina The River Troupe Gospel actuarà a les 8 a la Torre del Gas. I el grup El Patio tancarà la festa major amb un concert que començarà a 2/4 d’11 de la nit a la Torre del Gas.

El regidor Diego Miranda fa una crida a la participació: «Animo a la gent a sortir al carrer i gaudir de la música, la cultura, l’esport i l’oci». «I, sobretot, que se’n gaudeixi amb civisme», afegeix. Després de dos anys marcats per la covid, «la gent té ganes de festa». Sallent serà aquests dies un bon reclam per a petits i grans per passar-s’ho bé: «Hem programat una festa major amb actes per a totes les edats, perquè tothom s’hi senti identificat», assenyala Miranda. En aquest sentit, recorda que «és la primera festa major normal que organitzem des del nostre equip de govern», ja que quan van entrar a l’Ajuntament l’any 2019 «la festa ja estava pràcticament lligada, i després van venir els dos anys de pandèmia».

Tots els actes de la Festa Major de Sallent són gratuïts. Es poden consultar a la pàgina web sallent.cat.

Tobogan aquàtic, espectacle i concert per al públic infantil

La Festa Major de Sallent programa diverses activitats per als infants. Dissabte, el carrer Secretari Bonet serà el més refrescant de la vila perquè s’hi instal·larà el tobogan aquàtic gegant, a partir de les 5 de la tarda.

D’altra banda, els nens i nenes podran gaudir de l’espectacle infantil i el ball d’escuma AquaFest de dilluns, a càrrec de la companyia Mestumacat. Es farà a les 11 del matí a la plaça Sant Antoni Maria Claret. I a 2/4 de 6 de la tarda, concert infantil de rock&roll amb el grup Orelles de Xocolata, a la Torre del Gas.

Ballada de gegants i nans de Sallent

Sallentins i visitants podran gaudir dels balls dels gegants i els nans, amb l'orquestra Rosaleda. Serà diumenge a 3/4 de 12 del migdia, a la plaça Sant Antoni Maria Claret.

Acte institucional de la Diada

L’11 de Setembre s’escau en el diumenge de Festa Major de Sallent. A la programació, no hi faltarà l’acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya, que es farà a 3/4 d’11 d el matí al parc Pere Sallés.

Comptarà amb la presència de les autoritats locals i amb la col·laboració de l’Esbart Vila de Sallent, Ràdio Sallent, la Coral Nova Harmonia, l’Escola Municipal de Música Cal Moliner, els Castellers de Santpedor i els Tirallongues de Manresa.

Exhibició de castells

Les colles castelleres de Santpedor i Manresa protagonitzaran l’actuació que es farà diumenge a 2/4 d’1 del migdia a la plaça Sant Antoni Maria Claret, un cop acabada la ballada de gegants i nans de Sallent.

Castell de fosc per tancar la festa major

El cel de Sallent s'omplirà de llum i color amb el tradicional castell de focs, a càrrec de la Pirotècnia Igual. Serà a les 10 de la nit al Pont de la Concòrdia.