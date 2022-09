Santpedor crea una plataforma ciutadana per oposar-se al retorn de les vaquetes

Un grup de veïns i veïnes de Santpedor ha creat la Plataforma No a les Vaquetes per tal de fer sentir la seva oposició al retorn d'aquest acte de la festa major i fer campanya a favor del «no» en la consulta que hi ha prevista per al 18 de setembre. A través d’un comunicat el col·lectiu defensa «una festa popular, empàtica, solidària i respectuosa, valors contradictoris amb un acte que s’articula al voltant del patiment animal». Aquest divendres, a les 7 de la tarda, faran una xerrada informativa a la capella de Sant Andreu.

La Plataforma No a les Vaquetes assegura s’oposa al retorn d’aquesta activitat perquè considera que «la celebració de l’acte implica exposar animals a una situació de molt estrès, por i patiment, i cap context festiu pot justificar aquest fet». Subratlla també que «de la mateixa manera que no posaríem les nostres mascotes o nosaltres mateixos a aquesta situació, no ho hem de fer amb les vaquetes. De la mateixa manera, es qüestionen que «si les famílies i les escoles fomenten el respecte pels animals, no comprenem que durant la festa major els santpedorencs promocionem l'activitat de les vaquetes».

El col·lectiu veïnal argumenta la seva oposició a l’acte «perquè les empreses a les quals es destina diner públic pel lloguer de les vaquetes són les mateixes que ofereixen serveis de cria de toros de lidia, utilitzats en tauromàquia». En aquest sentit, afirmen que «el cost de celebrar les vaquetes varia d’uns 7.000€ a 10.000€ en funció de l’any. D’aquesta quantitat, entre 2.500 i 5.000€ són directament per la ramaderia de toros de lidia» Per aquest motiu, consideren que «estem subvencionant indirectament, doncs, festes on es fa un maltractament animal molt més explícit, com ara bous embolats o corridas de toros que culminen amb la mort de l’animal». Per això, consideren que «aquests diners s’haurien d’invertir en ampliar l’oferta cultural a Santpedor durant la festa major i la resta de l’any per tal que totes les generacions del poble se sentin interpel·lades a participar-hi».

En el seu manifest la plataforma també subratlla que, després de la celebració d’enguany s’ha pogut veure que «és possible celebrar una festa major prescindint d’aquest acte tot mantenint l’esperit del nostre poble perquè l’eix central de la nostra festa no és un espectacle on es maltracten animals, sinó l’ambient del poble, la gent, la festa i la cultura per a tothom, dels més petits als més grans». Per tot plegat, defensen que el «no» a la votació sobre el retorn de les vaquetes en la consulta popular convocada pel proper 18 de setembre perquè diuen que «les vaquetes han de ser cosa del passat».

La plataforma celebrarà aquest divendres, a les 7 de la tarda, un acte a la Capella de Sant Andreu amb una xerrada informativa càrrec de la historiadora antrozoòloga i professora de Ciències Socials Helena Escoda