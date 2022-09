La música serà una de les protagonistes de la Festa Major de Cardona, amb Buhos, Les que Falta Band, Les Anxovetes o l’Orquestra Cimarron com alguns dels caps de cartell, des d’aquest divendres fins dimarts dia 13.

Aquesta nit, després del Txupinasso de les 12 de la nit, pujaran a l’escenari el grup Buhos, la Banda Neón i UltraRumba (tribut a Estopa). Obriran la nit de l’Empalme, que recupera la plaça de bous com a espai de concerts. I durant tota la nit, We Love Music-On a la plaça de la Fira de Dalt.

Els Buhos, un dels grups més populars de l’escena musical festiva catalana, atrauran un nombrós públic, que també gaudirà de les versions de la Banda de Neón. Seran dues actuacions potents que es completaran amb el tribut a Estopa UltraRumba.

La primera nit de concerts a Cardona promet, però no serà l’única. Aquest dissabte, pujaran a l’escenari els grups Vizuri i Waikiki, a partir de 2/4 d’12 de la nit a la plaça del Vall. Paral·lelament, a la mateixa hora, actuació de l’orquestra Almas Gemelas, al passeig de la Fira.

Diumenge, una altra cita destacada serà el concert de la Banda de Música de Cardona, que tindrà lloc a 2/4 d’11 de la nit a la plaça de bous. Prèviament, a 2/4 de 9, els amants de les sardanes podran ballar-ne amb la cobla Jovenívola al passeig de la Fira. Pel que fa a la nit, l’amenitzarà l’Orquestra Cimarron, a la plaça del Vall. I una altra oferta, per al públic jove, serà el concert de Les Que Falta Band i DJ Rial, a les 12 de la nit al passeig de la Fira.

Dilluns, la música sonarà ja al migdia amb l’audició de sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Manresa, a la 1 al passeig de la Fira. I de nou sardanes a la tarda, a la plaça de bous, amb la cobla Baix Empordà, amb la Sardana de Cardona. A la nit, després del castell de focs de les 11 de la nit que omplirà el cel de Cardona de llums i color, es podrà gaudir del ball amb Cafè Trio, al passeig de la Fira.

I dimarts, 13 de setembre, la música també tindrà un paper destacat. Al migdia, a la 1, concert vermut al Dr. Swinguez, al passeig de la Fira. I a la nit, el grup Les Anxovetes oferirà un repertori d’hanaveres clàssic i tradicional, a partir de 2/4 de 10 a la plaça de bous.

Humor amb Toni Albà

L’espectacle Brots, amb Toni Albà, posarà el toc d’humor a la Festa Major de Cardona. La comèdia tracta sobre quatre professors que es troben al funeral d’un amic, amb Toni Albà en escena, Fermí Fernandes, Gerard Domènech i Xavier Macaya. És una funció que combina l’humor absurd i l’humor negre. La qüestió és «Qui no ha tingut ganes de riure a missa o a un funeral?». L’obra es podrà veure dimarts dia 13 , a 2/4 de 7 de la tarda a l’auditori Valentí Fuster. Preu: 8 euros (entrades.cardonaturisme.cat/festamajor).

Dotze colles participaran a la trobada de gegants

La Festa Major de Cardona recupera la tradicional trobada gegantera. Diumenge, a 1/4 d’1, cercavila i ballada de gegants a la plaça de bous. Hi participaran dotze colles: Navarcles, Balsareny, Cervelló, Sant Vicenç d’Hortons, Pont de Vilomara, Hospitalet-barri Sant Josep, Manotes de Tro de l’Hospitalet, la colla Petits Mini Geganters de Manresa, i els gegants locals de Planès, la Coromina, Raval de Sant Joan i els Geganters i Grallers de Cardona. Estaran acompanyats pels grallers de les diferents colles i de la Banda de Música de Cardona.

El correfoc, novetat d'enguany

L'espectacle de correfoc amb les Bruixes de Cardona i el Drak Kalium és un de les novetats de la festa major d'enguany. Es tracta d'un acte que ja havia existit fa anys i que es reincorpora a la programació. Es farà aquest dissabte, a 3/4 d'11 de la nit. Recorregut: carrer Teatre, carrer Flors, Fira de Dalt i plaça Mercat, on hi haurà ball de lluïment de les colles i es tornarà a la plaça del Vall. D'altra banda, també hi haurà el tradicional castell de focs, que aquest any es farà dilluns a la nit en comptes de dimarts.