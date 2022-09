Cardona ja respira festa major. La Nit de l’Empalme donarà aquest divendres el tret de sortida a uns dies intensos de festa, amb els tradicionals corre de bous com a principal al·licient, amb diferents sessions. El primer encierro pels carrers es farà aquest dissabte a les 8 del matí. A la tarda, a 2/4 de 8, correu de bou tradicional, amb la típica cargolera i exhibició de toreig, a la plaça de bous. L’acte serà amenitzat per la Banda de Música de Cardona. Aquesta mateix format es repetirà aquest diumenge a la tarda, a partir de 2/4 de 6, quan es podrà tornar a veure l’espectacle de la cargolera (es tracta d’un cove de vímet on s’hi fica una persona i el bou l’envesteix).

Dilluns al matí hi haurà un nou encierro pels carrers de Cardona, i al migdia, a 2/4 d’1, se celebrarà el corre de bou infantil amb la penya El Calaixó, a la plaça de bous. A la tarda, a 2/4 de 6, corre de bou tradicional amenitzat per la Banda de Música de Cardona, i a càrrec de les penyes taurines El Calaixó, Les Barreres i La Corneta. I la setmana que ve, la plaça de bous tornarà a ser el centre de totes les mirades amb el corre de bou popular amb vaquetes. Es farà dijous dia 15 a 2/4 de 9 del vespre; i divendres 16 i dissabte 17 a les 10 de la nit. També dijous 15 a les 7, corre de bou infantil amb Penya Barreres. I dissabte dia 17, concurs de retalladors a 2/4 de 9 del vespre. El punt final a la festa serà diumenge, 18 de setembre, amb la cercavila de bous infantils amb la penya La Corneta, a 2/4 d’1 del migdia. I a la tarda, a 2/4 de 6, festival còmic taurí a benefici de la Residència Sant Jaume, a la plaça de bous. Les entrades per als corre de bous es poden comprar al web entrades.cardonaturisme.cat/festamajor. Després de dos anys marcats per la covid, la Festa Major de Cardona torna amb tota la seva plenitud, i no només amb els bous com a reclam sinó també amb concerts (vegeu pàgina 12), cultura popular i espectacles infantils, entre d’altres propostes. (Tots els actes i horaris es poden consultar aquí). Aquest any la festa serà més accessible per les persones amb mobilitat reduïda, amb zones específiques, i es reforçarà el dispositiu de seguretat i emergència. Un altre dels aspectes rellevants és que l’aforament a la plaça de bous, que té capacitat per a 2.000 persones, es limitarà a un màxim de 1.400 per qüestions tècniques i de seguretat. Ball de bastons i ball de l'àliga L’àliga és en un element del patrimoni festiu de Cardona. La interpretació del seu ball, juntament amb la ballada dels nens i nenes bastoners, es podrà veure aquest dissabte a la tarda, a 3/4 de 6 a la plaça Mercat. Dilluns, l’àliga ballarà a dins el temple, a la missa de les 12 del migdia, on també s’interpretaran les músiques del ball de bastons. Dimarts, després de la missa de les 11, ball de l’àliga a la plaça Mercat. I també ballarà el diumenge 18. Buhos i la Banda de Neón obren l’apartat musical de la festa